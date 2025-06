Bénin: remise de Parchemins aux étudiants de la «Promotion La Patience» de l’EIDS de Cotonou

- Publicité-

Le mardi 4 mars 2025, l’École Internationale de Détective et de Stratégie (EIDS) a célébré la cérémonie de remise de diplômes de sa onzième promotion, baptisée « Promotion La Patience ». Lors de cet évènement qui s’est déroulé au siège de l’établissement à Cotonou, le Directeur Général et Fondateur de l’école, Clovis Adanzounon a souligné l’importance de la persévérance, de la rigueur et de l’éthique dans ce métier exigeant.

Prenant la parole devant les diplômés et les invités, Clovis Adanzounon a tenu à féliciter les étudiants pour leur engagement malgré les défis rencontrés. Il a notamment insisté sur la symbolique du nom de cette promotion baptisé « La Patience ». « Ce nom fait référence aux conditions d’organisation de vos cours, aux événements qui ont marqué cette année, mais surtout à ce que la vie d’un détective exige : de la patience, de la persévérance et une détermination sans relâche. », a-t-il expliqué.

Le Directeur Général a rappelé que l’EIDS vise l’excellence en combinant enseignements théoriques et formations pratiques. Il a souligné que les étudiants ont été initiés aux techniques d’investigation, d’intelligence économique, de surveillance et de stratégie d’entreprise dans le but de former des détectives prêts à affronter la réalité du terrain.

« Ces compétences ne sont pas de simples outils, elles sont les fondations solides sur lesquelles vous bâtirez votre carrière. L’EIDS a pour vocation de former des professionnels capables de répondre aux besoins du secteur et de garantir une pratique rigoureuse du métier », a confié Clovis Adanzounon.

Remise de diplome à l’EIDS

Des lauréats distingués pour leur excellence

L’un des moments forts de la cérémonie a été l’annonce des résultats des meilleurs étudiants. En tête de promotion, Babasourou Walam s’est distingué avec une moyenne de 15,8, suivi de Dossou Yovo Fortuné (14,9), Beré Bienvenue (13,8), Ousmane Al Khalil (13,0) et Badou Basile (12,8).

Bénin: remise de diplôme aux étudiants de la «Promotion La Patience» de l’EIDS de Cotonou

S’adressant aux récipiendaires, Clovis Adanzounon a tenu à rappeler que la réussite ne repose pas uniquement sur les performances académiques, mais aussi sur l’application des valeurs fondamentales du métier. « Exercer la profession de détective privé, en particulier au Bénin, demande bien plus que des aptitudes techniques. Cette profession exige de la patience, de l’humilité et une grande rigueur. Vous allez rencontrer des obstacles, des moments de doute et parfois de l’incompréhension, mais c’est précisément dans ces moments-là que se forgent les meilleurs enquêteurs. », a-t-il conseillé.

Une formation riche et rigoureuse

Parmi les diplômés, plusieurs ont partagé leur expérience et la richesse des enseignements reçus. Dossou Yovo Fortuné, gendarme de profession, a exprimé son enthousiasme face à cette formation exigeante. « J’ai suivi cette formation en ligne et en présentiel, et elle a été d’une richesse incroyable. Nous avons appris les techniques de filature, la garde rapprochée, l’investigation économique et bien d’autres compétences essentielles. Cette expérience a été exigeante, mais elle nous a énormément apporté. », témoigne t-il.

Fortuné Dossou Yovo , diplomé de l’EIDS

Le major de promotion, Babasourou Walam, a quant à lui mis en avant la qualité des enseignements et des équipements mis à leur disposition. « J’ai découvert des aspects méconnus du métier. Grâce aux équipements et aux outils modernes mis à notre disposition, nous sommes désormais prêts à exercer avec professionnalisme. Ce que nous avons appris ici est inestimable. », va t-il rassurer.

Le major de promotion, Babasourou Walam

Un engagement renouvelé pour l’excellence

L’événement a également été marqué par la reconnaissance du travail des enseignants et encadrants, qui ont su transmettre leur savoir avec passion et exigence. L’école réaffirme ainsi son ambition de former l’élite des enquêteurs privés et des experts en intelligence économique en Afrique.

Les diplomés de l’EIDS et leurs enseignants

À l’issue de la cérémonie, les diplômés ont reçu leurs attestations dans une ambiance empreinte d’émotion et de fierté. Pour eux, cette étape marque le début d’un nouveau parcours professionnel, où patience et persévérance seront leurs meilleurs atouts pour réussir dans l’univers exigeant de la détection et de la stratégie.

Avec cette onzième promotion, l’École Internationale de Détective et de Stratégie confirme son rôle de référence dans la formation des détectives privés en Afrique.