Bénin: recrutement des agents électoraux des élections du 11 janvier 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé, le vendredi 22 août 2025 à Cotonou, un appel à candidatures pour recruter les agents électoraux en vue des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026 au Bénin. Coordonnateurs, assistants et membres de postes de vote sont concernés par ce processus.

L’annonce de la CENA marque une étape cruciale dans la préparation des élections couplées de 2026. Elle vise à mobiliser des ressources humaines qualifiées pour garantir la transparence et la bonne organisation du scrutin. Le communiqué précise les profils recherchés, les pièces à fournir et le calendrier du dépôt des dossiers.

Selon le document, trois catégories de postes sont ouverts : les coordonnateurs d’arrondissement et de zone (CA et CZ), les assistants des coordonnateurs (ACA et ACZ) ainsi que les membres des postes de vote (MPV). Chaque catégorie répond à des critères précis de compétence et de niveau académique.

Des conditions strictes pour les différents postes

Pour les postes de coordonnateurs, la CENA cible notamment les magistrats, greffiers, administrateurs civils ou électoraux ainsi que les cadres de catégorie A, qu’ils soient en activité ou non.

Les assistants de coordonnateurs doivent, eux, justifier d’un diplôme d’au moins Bac+2. Quant aux membres des postes de vote, les présidents doivent être issus de la fonction publique (catégorie A ou B), en activité ou à la retraite, tandis que les assesseurs doivent être titulaires du baccalauréat ou équivalent.

Les candidats devront déposer leurs dossiers exclusivement en ligne sur la plateforme erecrutement.cena.bj entre le 1er et le 30 septembre 2025 à minuit. Toutefois, une exception est faite pour les membres des postes de vote qui peuvent, en plus de la procédure en ligne, soumettre leurs dossiers en version papier dans les mairies du 5 au 19 septembre 2025, de 9h à 17h.

Le dossier de candidature doit comprendre un formulaire d’inscription rempli en ligne, une copie numérique de la pièce d’identification nationale avec le NPI du postulant, ainsi qu’une copie du diplôme ou d’une attestation de diplôme correspondant au profil requis.

La CENA invite les citoyens intéressés à respecter scrupuleusement les délais et à s’informer auprès des agents déployés sur l’ensemble du territoire national. Ce recrutement, souligne l’institution, constitue une étape décisive dans la préparation technique des élections couplées du 11 janvier 2026.