Bénin: reconnu avoir fait plus de 42 votes frauduleux, un citoyen déposé en prison

Le citoyen accusé d’avoir effectué des votes multiples lors des élections couplées du 11 janvier 2026 a comparu devant le tribunal d’Aplahoué.

À l’issue de sa comparution devant la juridiction compétente, le militant mis en cause dans l’affaire de fraudes électorales à Atomey dans la commune d’Aplahoué a été placé sous mandat de dépôt. Il est désormais incarcéré dans l’attente de son jugement.

La militante également citée dans le dossier, pour sa part, a été laissée libre sous convocation et devra rester à la disposition de la justice.

Au terme des débats, la procédure a été renvoyée à la mi-mars pour permettre un examen approfondi des faits. Cette décision judiciaire intervient dans le prolongement direct des révélations faites lors de l’audience publique tenue le 19 février dernier à la Cour suprême.

Au cours de cette audience, des éléments accablants avaient été exposés sur un présumé mécanisme de fraude électorale dans un bureau de vote d’Atomey, lors des élections législatives et communales de janvier 2026.

La haute juridiction avait alors annulé l’ensemble des suffrages issus de ce bureau et transmis le dossier aux juridictions compétentes.

Saisi dans la foulée, le tribunal d’Aplahoué a décerné, le mardi 24 février, un mandat de dépôt contre le militant qui avait reconnu les faits devant la Cour suprême.

Selon ses propres déclarations, il disposait de plusieurs bulletins et a admis avoir procédé à 42 votes frauduleux avant que l’opération ne soit interrompue par l’intervention des forces de sécurité.

La militante ayant témoigné lors de l’audience publique a, quant à elle, été placée sous convocation judiciaire. Elle devra comparaître de nouveau devant le tribunal à la mi-mars, date à laquelle la procédure connaîtra une nouvelle étape.

À travers ces décisions, la justice entend traiter avec rigueur une affaire qui met en cause l’intégrité du processus électoral et rappeler que les atteintes à la sincérité du vote exposent leurs auteurs à des sanctions pénales.