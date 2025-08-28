Bénin: programme de la distribution des attestations du Bac 2025, faites vos demandes en ligne

PAR PAYS
Par Angèle M. ADANLE
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.
L’Office du Baccalauréat a annoncé que la distribution des attestations de réussite du Bac 2025 se déroulera du lundi 08 au samedi 13 septembre 2025.

Les nouveaux bacheliers pourront retirer leurs attestations de réussite chaque jour, de 08 heures à 16 heures, sur des sites répartis dans tous les départements du pays selon le programme dévoilé par l’office du BAC.

La répartition prévoit notamment le lycée des jeunes filles de Natitingou pour l’Atacora, le CEG 1 Djougou pour la Donga, le lycée Mathieu Bouké de Parakou pour le Borgou, ou encore le CEG 1 Kandi pour l’Alibori. À Bohicon, c’est le lycée technique qui accueillera les impétrants du Zou, tandis qu’à Abomey-Calavi, le site choisi est le CEG 1. Dans le Littoral, la remise se fera au CEG Sainte Rita.

Demande des attestations disponibles en ligne

Pour retirer leur attestation, les candidats doivent présenter une photocopie simple du relevé de notes, une pièce d’identité en cours de validité et le bordereau de demande en ligne. Le paiement des frais, fixé à 5 000 FCFA, devra être effectué au préalable sur la plateforme www.services.bac.bj.

Passé ce délai, la distribution se poursuivra uniquement à l’Office du Baccalauréat à Cotonou, aux jours et heures ouvrables. Le Directeur Général, Alphonse da SILVA, invite également les anciens bacheliers qui n’ont pas encore retiré leur attestation ou leur diplôme à accomplir cette formalité dans les meilleurs délais.

