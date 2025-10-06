Bénin: plus de 100 tonnes de drogues incinérées à Ouèssè (Ouidah)

Le jeudi 2 octobre 2025, l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis (ANRACS) a procédé à l’incinération d’une quantité impressionnante de produits saisis dans le cadre de procédures judiciaires.

Plus de 100 tonnes de drogues et autres substances illicites ont été détruites lors d’une cérémonie organisée sur le site de Ouèssè dans la commune de Ouidah.

Parmi les produits brûlés se trouvent de la cocaïne, de l’héroïne, du cannabis, du chanvre indien, mais aussi des médicaments contrefaits, des produits pharmaceutiques frelatés, des boissons illicites et divers autres objets stockés sous scellés.

Le directeur général de l’ANRACS, Raynier Florent Gnansomon, a indiqué que ces saisies proviennent des juridictions de tout le territoire national, y compris la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), et couvrent un ensemble de condamnations pour trafic ou détention de stupéfiants.

L’opération a été menée sous haute sécurité. Les forces de l’ordre, les services d’incendie, ainsi que les personnels judiciaires étaient mobilisés pour veiller au déroulé sans incident de cette destruction.

Cette incinération massive répond à une directive du Conseil des ministres, prise en réponse aux difficultés rencontrées par les juridictions pour conserver les scellés, souvent nombreux et encombrants. Le garde des Sceaux avait d’ailleurs, après des visites de terrain dans plusieurs tribunaux, officiellement autorisé cette mesure.