Bénin: perçu avec des présumés terroristes, un jeune poursuivi devant la Criet

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a examiné, ce jeudi 16 octobre 2025, un dossier relatif à une présumée appartenance à une organisation terroriste.

À la barre, le prévenu a fermement rejeté les accusations formulées contre lui. Selon les éléments présentés par la Cour, l’homme aurait été aperçu à visage découvert en compagnie d’individus suspectés d’appartenir à un réseau terroriste opérant sur la bande frontalière entre le Bénin et le Nigéria.

Invité à s’expliquer, le mis en cause a affirmé s’être rendu à Bohicon pour des raisons strictement professionnelles, niant tout lien avec des activités terroristes. Il est toutefois resté évasif sur les motifs qui le poussaient à envisager de déplacer sa famille au Nigéria, un point que la Cour a jugé « troublant ».

Au terme de l’audience, la CRIET a renvoyé l’affaire au 18 décembre 2025 pour la suite des débats.