Bénin : Paul Hounkpè veut réduire le salaire des ministres

En campagne pour la présidentielle de 2026, Paul Hounkpè propose de réduire les charges de l’État en s’attaquant aux rémunérations des membres du gouvernement.

A quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè a mis en avant une approche axée sur la réduction des dépenses publiques. Le candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a présenté, le vendredi 27 mars à Cotonou, son projet de société intitulé « Rebâtir ensemble la fierté Béninoise ».

Parmi les mesures phares annoncées, figure la volonté de revoir à la baisse les salaires des ministres. Pour le candidat de l’opposition, cette décision s’inscrit dans une logique de mobilisation des ressources internes. « Pour notre projet de société, il est possible de trouver les ressources chez nous pour financer nos projets », a-t-il affirmé.

Insistant sur la nécessité de réduire le train de vie de l’État, Paul Hounkpè a indiqué qu’« il s’agit de réduire les charges de l’État en revoyant le salaire des ministres ». Une déclaration qui remet au centre du débat la question de la gouvernance et de l’exemplarité des dirigeants.

Le candidat a également soulevé la question du niveau de rémunération des membres du gouvernement. « Si un candidat ministre passe par ici, demandez lui combien il gagne par mois. Combien les ministres béninois gagnent ? Ils semblent qu’ils gagnent même ici plus que le président français », a-t-il lancé devant ses partisans.

À travers cette proposition, Paul Hounkpè entend convaincre les électeurs de sa volonté de rationaliser les finances publiques et de prioriser les dépenses utiles au développement du pays.