Bénin : Patrice Talon va-t-il présider le Sénat ? Voici sa réponse

À l’issue de son vote ce dimanche 12 avril 2026 à Cotonou, le président sortant du Bénin, Patrice Talon, a été interrogé sur la future présidence du Sénat issu de la réforme constitutionnelle. Il a donné sa position sur le sujet.

Le président de la République, Patrice Talon, s’est exprimé ce dimanche 12 avril 2026 à Cotonou, à l’issue de son vote pour l’élection présidentielle.

Il a apporté des précisions sur la mise en place du futur Sénat prévu par la réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025 par l’assemblée Nationale. Selon lui, cette institution regroupera plusieurs anciennes personnalités ayant occupé de hautes fonctions au sein des institutions de la République.

Il a notamment cité les personnalités appelées à siéger dans ce cadre : Nicéphore Soglo, Boni Yayi, Patrice Talon, Bruno Amoussou, Adrien Houngbédji, Idji Kolawolé, Mathurin Nago, Louis Vlavonou, Robert Dossou, Théodore Holo et Elisabeth Pognon.

Selon le chef de l’État sortant, cette future chambre aura un rôle de conseil et d’orientation dans la vie politique nationale. Il l’a définie comme « une chambre de sagesse, de conseil, d’apaisement et de conciliation ».

Patrice Talon a confirmé qu’il siégera dans cette instance, conformément aux dispositions de la Constitution révisée. Il a déclaré : « Notre Constitution prévoit désormais que tous les anciens présidents, tous les anciens présidents de l’Assemblée nationale, tous les présidents de la Cour constitutionnelle siègent dans un conseil des sages ; je ne veux pas me dérober à cela ».

Interrogé sur une éventuelle présidence de cette chambre, il a écarté cette hypothèse. « C’est prétentieux de dire une telle chose », a répondu le successeur de Boni yayi.

Il a indiqué que l’essentiel réside dans la mission collective de cette institution. « l’essentiel est de pouvoir apporter sa sagesse, sa prière, sa protection à un peuple, à un pays qu’on a servi », a t-il affirmé.