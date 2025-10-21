Bénin: Nouveau procès en appel de Steve Amoussou à la CRIET

La chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, lundi 20 octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou.

Cette nouvelle audience intervient après l’appel interjeté par le prévenu contre la décision rendue en première instance.

Soupçonné d’être l’activiste politique connu sous le pseudonyme « Frère Hounvi », Steve Amoussou avait été condamné par la chambre de jugement à deux ans de prison ferme et à un million de FCFA d’amende.

Dans sa décision du 2 juin 2025, le juge avait requalifié les faits initialement retenus.

Lors de cette première audience en appel, Steve Amoussou s’est présenté sans avocat. Faute de conseil, le juge a décidé de ne pas ouvrir les débats et a renvoyé le dossier au 1er décembre 2025, afin de permettre au prévenu d’être assisté par ses conseils.

En première instance, la défense avait été assurée par les avocats Aboubacar Baparapé, Magloire Yansunnu, Barnabé Gbago, Julien Togbadja, Hermann Yenonfan et Augustin Aballo.

Une interpellation contestée

L’affaire trouve son origine dans une interpellation survenue au Togo. Steve Amoussou avait été initialement jugé pour « harcèlement par le biais d’une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, incitation à la rébellion ».

Cependant, cette interpellation n’était pas liée à l’affaire qui l’a conduit devant la CRIET. L’interpellation fait suite à une présumée affaire d’escroquerie portant sur une dizaine de millions de francs CFA, impliquant un Béninois vivant à l’étranger.

La victime présumée avait sollicité l’intervention de Jimmy Gandaho et Géraud Gbaguidi pour interpeller Steve Amoussou à Lomé.

La CRIET a toutefois jugé cette interpellation « illégale » et a condamné Jimmy Gandaho et Géraud Gbaguidi à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, ainsi qu’au paiement de cinq millions de FCFA de dommages et intérêts à Steve Amoussou.

Le procès en appel promet donc de clarifier les responsabilités de chacune des parties et de trancher sur la légalité des procédures ayant conduit à l’incarcération du prévenu.