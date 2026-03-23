Image Celtiis
Image Celtiis
Bénin

Bénin : Nourénou Atchadé veut amener Les Démocrates à participer à toutes les élections d’ici 2033

À la tête du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé veut assurer la participation de sa formation politique à toutes les élections à l’horizon 2033. Un objectif qu’il lie à un renforcement de l’organisation interne et à une forte mobilisation des militants.

Soussouni D.
Voir tous ses articles
POLITIQUE
374 vues
He Nourénou Atchadé lors d'une conférence de presse des Démocrates au Bénin.
He Nourénou Atchadé du parti Les Délmocrates Photo: FCNA
2 min de lecture
Google News Commenter
Pigier Cisco

Le président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé, a décliné sa vision à long terme à l’issue du Conseil national ordinaire tenu le 22 mars 2026 à Cotonou. Face aux militants et responsables du parti, il a d’abord salué leur fidélité, rappelant qu’ils ont « ont traversé toutes les étapes et toutes les péripéties » avec loyauté. « Vous avez été bons parce que vous aimez votre parti et vous avez voulu de son évolution », a-t-il déclaré.

Mais l’essentiel de son message a porté sur l’avenir du parti. Nourénou Atchadé a clairement affiché son ambition de voir Les Démocrates présents à toutes les échéances électorales dans les années à venir. « Mettons-nous au travail. Je suis sûr que nous ferons tout ce qu’il est de notre devoir pour qu’en 2033, nous participions à toutes les élections », a-t-il affirmé.

Pour atteindre cet objectif, il appelle à une mobilisation continue des militants et à un retour sur le terrain. « Nous devons nous organiser, nous devons nous mettre en rang de bataille, aller dans les hameaux, dans les villages, pour réveiller notre parti, pour mobiliser nos militants », a-t-il insisté.

Pour rappel, le parti ne participera pas à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 pour défaut de parrainage.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:21 Football : Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France
17:20 Insolites : Bénin : cette promesse de Romuald Wadagni d’un salaire mensuel aux artistes séduit la toile
17:21 Amical: Gabriel Magalhaes forfait pour le choc Brésil – France