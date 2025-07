Bénin: Netflix désormais inclus dans la formule Tout Canal+ à seulement 25 000 FCFA

À l’occasion d’un afterwork exclusif tenu le 11 juillet 2025 à Cotonou, Canal+ Bénin a levé le voile sur sa toute nouvelle formule baptisée « Tout Canal+ ». Désormais, les abonnés pourront accéder à Netflix directement via leur décodeur connecté et l’application canal+, sans frais supplémentaires, pour un montant unique de 25 000 FCFA.

Face à l’évolution des habitudes de consommation audiovisuelle, Canal+ Bénin a repensé son offre haut de gamme. Pour répondre à la demande croissante de contenus internationaux, de flexibilité et d’accessibilité, la marque a décidé d’intégrer Netflix à sa formule premium. « Netflix débarque dans Canal+ parce que, oui, notre nouveau Tout Canal+ est réinventé. Nous avons répondu à nos abonnés qui se préoccupaient du fait qu’il n’y avait pas beaucoup de contenu, notamment dans nos offres », a expliqué Estella Masso, responsable Cotonou Canal+ – Netflix.

Selon elle cette offre est une réponse concrète à une attente exprimée par le public béninois, qui souhaite un accès simplifié aux plateformes internationales sans passer par des méthodes illégales ou complexes.

Un tarif en baisse pour un contenu en hausse

l’autre grande nouveauté est la baisse du tarif. L’ancienne formule était proposée à 40 000 FCFA. La nouvelle est désormais accessible à 25 000 FCFA, sans compromis sur la qualité ou la diversité des contenus.

« Avec la nouvelle offre, vous retrouvez cette formule du nouveau Tout Canal+ à 25 000, qui inclut tout ce qui est contenu, toute la panoplie de chaînes que Canal+ offre. Vous avez également accès à toutes les chaînes au niveau de l’option DSTV, avec le sport, les chaînes SuperSport », a rassuré Estella Masso.

Et la grande cerise sur le gâteau est que « Netflix est directement inclus dans cette nouvelle formule, et le tout à 25 000 francs. Vous n’avez rien à payer en plus. »

Décodeur connecté entre Canal+ et Netflix

Cœur technologique de cette nouvelle expérience, le décodeur connecté (modèle EG11) permet une navigation fluide entre les univers Canal+ et Netflix. Ce boîtier hybride utilise à la fois l’antenne et une connexion Internet, offrant une expérience enrichie et personnalisée.

« Une fois que vous avez souscrit à notre nouvelle offre, vous avez la possibilité de pouvoir consommer Netflix sur les différents supports que nous connaissons : smartphone, télévision smart, tablette ou encore ordinateur. Mais vous avez également la possibilité de consommer Netflix à travers notre décodeur connecté, qui est notre seul décodeur ici, qui prend Internet, avec une fonctionnalité hybride. », détaillé Estella Masso.

Trois façons simples d’accéder à Netflix depuis le décodeur

Pour rendre l’accès plus intuitif, Canal+ a prévu trois méthodes d’entrée vers Netflix via le décodeur connecté.

« La première façon, c’est d’avoir accès aux différents programmes de Netflix au niveau de l’accueil, ou encore dans la rubrique « Chaînes et Apps » », précise Estella Masso.



« La deuxième méthode consiste à aller directement dans « services et vidéos », où vous trouverez le logo Netflix. Et enfin, la troisième méthode est très simple car il suffit d’appuyer sur la chaîne numéro 80. »

Cette dernière astuce séduit par sa simplicité. « En appuyant simplement sur 80, vous êtes projeté sur l’univers Netflix, sans avoir besoin de rentrer vos identifiants à chaque fois. »; a-t-elle indiqué.

Une offre ouverte à tous les abonnés Canal+

L’offre est disponible à tout le monde, assure la responsable.

« Il est très important de notifier ici que dans le nouveau Tout Canal+, vous avez Netflix qui est inclus directement et gratuitement. Lorsque vous payez 25 000 francs, vous avez directement accès à tous ces contenus-là, y compris Netflix. »

Pour les abonnés des formules inférieures (Access, Évasion, Access+), une option Netflix est disponible à partir de 3 000 FCFA en complément de leur abonnement de base. Une réponse stratégique au piratage et aux besoins du marché

Dans un contexte où le piratage et les solutions illégales de diffusion de contenus prolifèrent, cette formule vient repositionner Canal+ comme acteur incontournable de la consommation légale, pratique et complète du divertissement. Elle permet aussi aux abonnés d’éviter les frais bancaires liés à un abonnement Netflix isolé.

Canal+ frappe fort avec une offre qui démocratise l’accès aux plateformes de streaming légales, tout en capitalisant sur la notoriété du décodeur connecté, désormais vendu à 10 000 FCFA.