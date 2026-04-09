Bénin : Moele-Bénin mobilise la diaspora à Paris pour soutenir Wadagni-Talata

La diaspora béninoise résidant en France s’organise activement autour des enjeux politiques nationaux, comme en atteste la rencontre tenue à Paris le lundi 6 avril 2026. Lors de cet événement, orchestré par la Coordination France du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), divers acteurs politiques et représentants d’organisations se sont rassemblés pour discuter des priorités du projet de société à l’approche des prochaines élections présidentielles.

Dans une atmosphère marquée par un soutien manifeste, les principales formations politiques de la mouvance présidentielle, notamment l’Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain, le CNDDB et le CCPAG, ont joint leurs forces. Les organisateurs ont interprété cette solidarité comme un « message clair » d’unité, centré sur les enjeux essentiels auxquels le pays doit faire face.

Géraude Nikarette Olouwatoyin Djossou, secrétaire générale de Moele-Bénin Diaspora France, a souligné la nécessité de poursuivre l’engagement, tout en déplorant les sentiments de doute et de résignation parmi les membres de la diaspora. Elle a affirmé : « Non, tout n’est pas joué d’avance. Non, chaque voix n’est pas inutile », insistant sur l’impact significatif que peut avoir la diaspora sur le processus décisionnel politique.

Lors de ses interventions, elle a mis en avant le fait que la diaspora est désormais une « force stratégique », capable d’influencer et de mobiliser l’opinion publique. La manifestation a également servi de plateforme pour discuter de l’importance d’un engagement actif dans la sensibilisation des électeurs au pays, où l’enjeu principal demeure de convaincre leurs proches de l’importance de leur participation au scrutin.

Les intervenants ont ainsi souligné l’urgence d’un engagement concret, déclarant qu’il fallait appeler, insister et convaincre pour encourager la participation électorale. La date du 12 avril a été présentée comme cruciale, définie par Djossou comme une « ligne de séparation » entre ceux qui auront agi et ceux qui auraient choisi l’inertie.

Ce rassemblement a permis de réaffirmer le rôle central de la diaspora dans le processus démocratique. « Nous sommes loin, mais nous ne sommes pas absents », a-t-elle déclaré, encourageant à faire de ce scrutin un moment fort d’expression collective.

Le message final à l’issue de cet échange était limpide : « Le 12 avril, personne ne doit rester à la maison », une déclaration qui traduit l’engagement renouvelé d’une diaspora déterminée à influencer les choix politiques au Bénin.