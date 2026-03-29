Bénin : Michel Sodjinou revient sur les dessous du retrait de son parrainage aux Démocrates

Le député Michel Sodjinou a expliqué les raisons qui l’ont poussé, en octobre 2025, à retirer son parrainage au profit du parti Les Démocrates, décision qui a privé la formation de la validité nécessaire pour concourir à l’élection présidentielle de 2026. Ses déclarations, rendues publiques samedi 28 mars 2026, détaillent les motifs de cette rupture.

Selon le parlementaire, il avait prévenu l’ancien président et ex-leader du parti, Thomas Boni Yayi, dès le 22 juillet 2025 qu’il ne remettrait pas son parrainage le moment venu. Michel Sodjinou affirme s’être rendu au domicile de Boni Yayi pour lui signifier sa position bien avant l’échéance.

Le député évoque surtout un manque de soutien de la direction du parti pour restaurer sa crédibilité sur le terrain, en particulier face à des tensions avec ses coordonnateurs communaux. Il assure avoir multiplié les sollicitations auprès du leadership pour régler ces problèmes sans obtenir de réponse ni d’intervention.

Il rapporte également que d’autres élus nourrissaient les mêmes réserves mais n’osaient pas les exprimer publiquement. Sodjinou insiste sur la cohérence entre sa parole et ses actes car lorsqu’il prend une décision, il dit la mener à son terme.

Sollicitations restées sans suite

Le retrait du parrainage s’est déroulé dans un climat de crispation. Le député refuse de remonter dans le bus collectif mis à disposition par le parti et choisit de se rendre personnellement à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) à bord de son propre véhicule afin d’y constater et formaliser le retrait.

La conséquence immédiate de cette démarche a été la réduction à 27 du nombre de fiches de parrainage valides pour Les Démocrates, un total insuffisant pour obtenir l’agrément à la présidentielle. L’invalidation de cette 28e fiche a entraîné la sortie de six députés du groupe parlementaire, provoquant une fracture importante au sein de la principale formation d’opposition. Le parti Les Démocrates s’est ainsi retrouvé exclu de la course à la présidence pour 2026.