Bénin : liste complète des 25 membres nommés au Sénat

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a arrêté la liste des personnalités appelées à siéger au sein du Sénat béninois, cette nouvelle institution parlementaire issue de la révision constitutionnelle de Novembre 2025.

Cette décision concerne non seulement les membres de droit du Sénat, c’est-à-dire les personnalités devant intégrer la nouvelle chambre en raison des hautes fonctions qu’elles ont exercées par le passé mais également celles désignées par le Président de la République ainsi que l’Aseemblée Nationale . Il s’agit notamment d’anciens présidents de la République, d’anciens présidents de l’Assemblée nationale, d’anciens présidents de la Cour constitutionnelle et d’anciennes hautes personnalités.

La mise en place du Sénat découle de la révision constitutionnelle de novembre 2025, qui a introduit une deuxième chambre au Parlement béninois. Selon les dispositions prévues, cette institution comprendra des membres de droit et des membres désignés, pour un effectif situé entre 25 et 30 membres.

Les anciens présidents de la République

Trois anciens chefs de l’État figurent parmi les personnalités appelées à siéger de droit au Sénat. Il s’agit de :

Nicéphore Soglo ;

Boni Yayi ;

Patrice Talon.

Leur présence au sein de la nouvelle institution s’explique par leur statut d’anciens présidents de la République. Patrice Talon, qui a quitté le pouvoir en 2026 après la fin de son mandat, rejoint ainsi ses prédécesseurs dans la liste des membres de droit.

Les anciens présidents de l’Assemblée nationale

Plusieurs anciens présidents du Parlement sont également concernés par cette première liste. Les personnalités retenues sont :

Adrien Houngbédji ;

Bruno Amoussou ;

Idji Kolawolé ;

Mathurin Nago.

Ces anciens responsables parlementaires sont appelés à intégrer le Sénat en raison de leur passage à la tête de l’Assemblée nationale. Leur présence traduit la volonté de faire siéger dans cette nouvelle chambre des personnalités ayant exercé des responsabilités institutionnelles majeures.

Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle

La liste comprend aussi d’anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Les personnalités concernées sont :

Théodore Holo ;

Robert Dossou ;

Amouda Issifou ;

Élisabeth Pognon.

Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République et ayant été au commandement des Forces de Défense et de Sécurité :

Monsieur Alassane SEIDOU

Monsieur Fortunet Alain NOUATIN

Intendant général de brigade Robert GBIAN

Général de brigade aérienne Taffa ADAM

Capitaine de vaisseau major Albert Ezin BADOU

Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République :

Ousmane BATOKO

Raïmi AMADOU

Paul HOUNKPE

Emmanuel TIANDO

Pascal Irénée KOUPAKI

Au titre de l’Assemblée nationale

Adidjatou MATHYS

Abraham ZINZINDOHOUE

Sacca LAFIA

Charles TOKO

Ces anciens responsables de la haute juridiction sont appelés à siéger au titre de leur expérience dans le contrôle de constitutionnalité et le fonctionnement des institutions de la République.

Au total, onze personnalités sont ainsi annoncées comme membres de droit du Sénat. Cette première liste marque une avancée importante dans le processus d’installation de la nouvelle chambre parlementaire.

Le Sénat, institué par la révision constitutionnelle de novembre 2025, est appelé à compléter l’architecture institutionnelle du Bénin. Sa mise en place effective devrait intervenir après les autres étapes prévues pour la désignation ou l’installation des membres restants.