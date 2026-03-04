Bénin : l’intégralité de la déclaration de Boni Yayi annonçant sa démission des Démocrates

Dans un message solennel adressé aux militants et responsables du parti Les Démocrates, l’ancien chef de l’État Boni Yayi a officialisé, ce 3 mars 2026, sa démission de la tête de la formation politique. Il évoque des raisons de santé et son souhait de se consacrer au repos.

C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Boni Yayi a annoncé son retrait de la présidence du parti Les Démocrates à compter du 3 mars 2026. Dans une déclaration adressée aux militants, l’ancien président de la République explique vouloir mettre un terme à ses activités politiques au sein du parti pour des raisons de santé, tout en appelant à l’unité et à une gestion consensuelle jusqu’au prochain congrès.

L’intégralité de son message

Mes chers compatriotes,

Hauts responsables et militants du Parti Les Démocrates,

Une nouvelle année pleine de défis s’ouvre à la suite d’une année éprouvante pour notre nation. Par notre foi, cette nouvelle saison sera porteuse d’espérance et de restauration de la part de notre Dieu créateur, dans l’intérêt de notre nation et de nos familles.

Je m’adresse à vous avec gravité, humilité et un profond sens des responsabilités.

Comme vous le savez, après une longue réflexion menée au cours de ces derniers mois, je vous informe de ma décision de me retirer de mes fonctions de Président du Parti Les Démocrates, décision qui prendra effet à compter de ce jour, le 3 mars 2026.

Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti.

Dans un esprit de continuité et de responsabilité, je confie la direction du parti aux Vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti jusqu’au prochain congrès.

Je les invite à privilégier une gestion consensuelle et à préserver l’unité du parti.

Chers vice-présidents et militants du parti, que l’Éternel des Armées vous accorde sa miséricorde et couronne de succès tous vos engagements futurs.

Dieu bénisse le Bénin et le Parti Les Démocrates.

Dr Boni YAYI

Ancien Président du parti