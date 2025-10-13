Bénin – Ligue 1: SOBEMAP et Buffles prennent le large, le point de la 3ᵉ journée

La 3ᵉ journée de la Ligue 1 béninoise a livré son verdict ce week-end, avec SOBEMAP FC et Buffles FC qui confirment leur excellent début de saison. En bas de tableau, Espoir FC reste lanterne rouge, toujours sans le moindre point.

Le championnat national continue de tenir ses promesses. Au terme de la 3ᵉ journée disputée les 11 et 12 octobre, SOBEMAP FC et Buffles FC dominent le classement, chacun totalisant sept points, mais la différence de buts (+6 contre +5) place les portuaires en tête.

SOBEMAP a confirmé sa belle forme en s’imposant 2-0 sur la pelouse de l’ASVO, tandis que les Buffles ont pris le dessus sur l’AS Cotonou (2-0) grâce à une prestation collective solide. Derrière eux, un peloton de prétendants se dessine : Coton FC, Dragons FC et Damissa FC, tous à 7 points également, restent à l’affût.

Le duel Dadjè–Dragons s’est soldé par un nul (1-1), tout comme JS Pobè–ASPAC (1-1), deux résultats qui freinent leurs ambitions immédiates. Damissa FC, de son côté, s’est offert une victoire précieuse (2-1) face à Hodio, qui continue de souffrir en bas de tableau.

Dans les autres rencontres, Bani Gansé et USS Kraké se sont neutralisés (2-2), Dynamo d’Abomey a dominé Espoir FC (1-0), et Ayema FC a partagé les points avec Coton FC (0-0). Le choc Cavaliers–Loto-Popo, lui, a été reporté.

Classement à la fin de la 3ᵉ journée

(Sous réserve d’homologation des résultats)

1-SOBEMAP FC – 7 pts (+6)

2-Buffles FC – 7 pts (+5)

3-Coton FC – 7 pts (+2)

4-Dragons FC – 7 pts (+2)

5-Damissa FC – 7 pts (+2)

6-ASPAC FC – 5 pts (+1)

7-JS Pobè FC – 5 pts (+1)

8-Loto-Popo FC – 4 pts (+1) (1 match en moins)

9-USS Kraké – 4 pts (0)

10-Dynamo d’Abomey – 4 pts (0)

11-Ayéma FC – 3 pts (0)

12-AS Cotonou – 2 pts (–2)

13-US Cavaliers – 1 pt (–1) (1 match en moins)

14-Bani Gansè – 1 pt (–2)

15-Hodio FC – 1 pt (–2)

16-Dadjè FC – 1 pt (–2)

17-ASVO FC – 1 pt (–5)

18-Espoir FC – 0 pt (–6)