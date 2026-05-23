Alain Prost agressé à son domicile, son fils contraint d’ouvrir le coffre-fort

Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, a été victime d’un home-jacking violent mardi 19 mai au matin dans sa villa de Nyon, en Suisse : des individus cagoulés ont fait irruption vers 8h30, blessant l’ancien pilote et contraignant un membre de sa famille à ouvrir un coffre-fort, selon plusieurs médias suisses et français.

D’après les premiers éléments rapportés par la presse, l’attaque aurait visé la résidence familiale où se trouvaient plusieurs proches d’Alain Prost au moment des faits. Les agresseurs, décrits comme plusieurs personnes cagoulées, se seraient introduits dans la maison avant de s’en prendre directement à l’ancien pilote, âgé de 71 ans.

Selon le quotidien Blick, Alain Prost a été blessé à la tête lors de l’intrusion ; les blessures sont qualifiées de légères par les sources relayées. Les occupants de la villa ont ensuite été retenus temporairement pendant que les cambrioleurs fouillaient les lieux et dérobaient des objets de valeur.

Fuite possible vers la France et enquête ouverte

Le récit des événements fait état d’un épisode particulièrement choquant : l’un des enfants d’Alain Prost aurait été forcé d’ouvrir le coffre-fort familial sous la menace. Les malfaiteurs auraient ensuite pris la fuite avec plusieurs pièces volées, dont des biens précieux, sans que le montant exact du préjudice n’ait été communiqué publiquement.

Plusieurs médias ont rappelé que l’ancien pilote possède une importante collection de montres de luxe et entretient un partenariat historique avec la maison Richard Mille, certaines pièces de cette collection pouvant atteindre des valeurs élevées. Aucune liste des objets emportés n’a été diffusée par les autorités à ce stade.

Les forces de l’ordre suisses ont immédiatement mis en place un dispositif de recherche comprenant notamment des brigades cynophiles. Une coopération avec les forces françaises a été signalée, et selon Blick les suspects pourraient avoir rapidement quitté la Suisse pour rejoindre la France, sans que leur interpellation n’ait été confirmée.

Le ministère public suisse a, pour sa part, ouvert une instruction pénale visant des faits de vol avec violence et effraction. Aucune arrestation n’a été annoncée publiquement au moment des premiers comptes rendus de presse.

Les journalistes soulignent que ce dossier s’inscrit dans un contexte de hausse médiatisée des home-jackings visant des personnalités : des cas récents impliquant des figures publiques françaises tels que Michaël Youn, Vitaa ou Christophe Beaugrand, ainsi que le footballeur Wenderson Galeno en 2025, ont été évoqués dans les reportages consacrés à l’affaire.