Patrick Bruel : le maire de Liège suspend sa citoyenneté d’honneur

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a annoncé vendredi 22 mai la suspension provisoire de la citoyenneté d’honneur décernée à Patrick Bruel en 2022, décision intervenue au cœur d’une vague d’accusations pour agressions sexuelles et viols visant le chanteur et acteur. Ce retrait symbolique, justifié par la « gravité des accusations » et la volonté de préserver « l’image et les valeurs » liées à la distinction, s’inscrit dans un contexte médiatique et judiciaire tendu depuis plusieurs semaines.

La citoyenneté d’honneur avait été attribuée à Patrick Bruel par la ville de Liège en 2022 en reconnaissance de sa carrière et de son attachement à la francophonie. La suspension annoncée par Willy Demeyer est explicitement qualifiée de provisoire tant que les procédures judiciaires en cours n’auront pas abouti, selon les déclarations rendues publiques vendredi.

La décision de Liège survient parallèlement à une montée des initiatives publiques contre l’artiste : appels à l’annulation de concerts de la part de plusieurs élus, pétitions de boycott ayant recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures et annulations de certaines dates à l’étranger, notamment au Canada, sous la pression médiatique et militante.

Pression médiatique, calendrier artistique et procédures judiciaires

Malgré ces appels à l’arrêt des représentations, Patrick Bruel maintient pour l’heure sa tournée anniversaire « Alors regarde 35 » et poursuit ses engagements théâtraux. Depuis janvier, il joue dans Deuxième partie de Samuel Benchetrit au théâtre Édouard‑VII à Paris, aux côtés de Marine Delterme et Stéphane Freiss, et la fréquentation des représentations ne semble pas avoir connu de bouleversement notable, d’après les informations disponibles.

Sur le plan politique, les réactions sont contrastées : certains maires ont publiquement demandé la suspension de ses concerts au nom de la « dignité », tandis que des personnalités comme Gérard Larcher ont pris sa défense dans les médias, défendant la présomption d’innocence et appelant au respect de la procédure.

Judiciairement, l’affaire a pris de l’ampleur avec l’ouverture de plusieurs enquêtes en France et en Belgique. À Nanterre, une information judiciaire concerne notamment une plainte déposée par Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, pour tentative de viol et agression sexuelle. D’autres enquêtes préliminaires portent sur des faits remontant parfois aux années 1990, incluant des signalements émanant de personnalités telles que Flavie Flament et une ancienne candidate Miss Alsace 2007.

Plusieurs dizaines de femmes ont pris la parole publiquement dans différentes enquêtes de presse, formulant des accusations variées — viols, agressions sexuelles, tentatives de viol — et alimentant un débat public intense autour de l’artiste. Patrick Bruel conteste fermement l’ensemble des accusations et nie toute violence, contrainte ou menace, selon ses déclarations reprises par la presse.

La suspension de la citoyenneté d’honneur de Liège constitue une mesure symbolique visant à dissocier la distinction municipale des perturbations liées aux faits allégués. La décision a été présentée par le bourgmestre comme temporaire et subordonnée à l’évolution des procédures judiciaires en cours. Aucune condamnation judiciaire ne vise actuellement Patrick Bruel.