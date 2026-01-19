Bénin – Ligue 1: l’AS SOBEMAP conserve les commandes, le point de la 14e journée

Victorieuse de Loto-Popo ce weekend, l’AS SOBEMAP conserve son fauteuil de leader à l’issue de la 14è journée de Ligue 1 béninoise. Champion en titre, Dadjè FC est toujours lanterne rouge.

La 14e journée de la Ligue 1 béninoise (saison 2025-2026) a livré son verdict ce week-end. Entre confirmations, coups d’arrêt et précieux succès à l’extérieur, la lutte pour le titre comme celle pour le maintien restent plus que jamais ouvertes.

Leader provisoire, l’AS SOBEMAP a fait parler son efficacité en dominant Loto-Popo (1-0) à Avrankou. Un succès court mais capital qui permet au club de conserver la première place avec 31 points.. Dans son sillage immédiat, Buffles FC continue sa marche en avant. L’écurie basée à Savalou a signé l’une des performances marquantes de la journée en écrasant Espoir FC (3-0), confirmant son statut de sérieux prétendant au sacre avec 30 points au compteur.

Coton FC reste également bien placé après une démonstration autoritaire face aux Dragons de l’Ouémé (3-0) à Avrankou. Avec 27 points, les Cotonculteurs s’installent solidement sur le podium. Derrière, la bataille fait rage : AS Cotonou a frappé fort en corrigeant Dadjè (3-0), tandis que Dynamo d’Abomey a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de l’ASPAC (1-0), un succès précieux dans la course aux premières places.

Dans le ventre mou, JS Pobè et Damissa se sont neutralisés (2-2) dans un match ouvert, pendant que Hodio et Cavaliers se quittaient dos à dos (0-0) à Comè, au terme d’une rencontre fermée. En bas de tableau, ASVO a signé une victoire importante à Covè contre l’USS-Kraké (2-0), tout comme Bani Gansè, tombeur d’Ayéma (1-0) à Banikoara, relançant ainsi l’espoir dans la lutte pour le maintien.

Classement à la fin de la 14e journée

1er : AS SOBEMAP FC – 31 pts (+12)

2e : Buffles FC – 30 pts (+11)

3e : Coton FC – 27 pts (+08)

4e : Loto-Popo FC – 24 pts (+06)

5e : AS Cotonou – 24 pts (+05)

6e : Dynamo d’Abomey – 24 pts (+04)

7e : ASPAC FC – 23 pts (+10)

8e : Damissa FC – 21 pts (+02)

9e : Hodio FC – 19 pts (+00)

10e : Espoir FC – 17 pts (-06)

11e : Dragons FC – 15 pts (-07)

12e : JS Pobè FC – 13 pts (-04)

13e : ASVO FC – 13 pts (-06)

14e : Bani Gansè – 11 pts (-05)

15e : Ayéma FC – 11 pts (-05)

16e : US Cavaliers – 11 pts (-06)

17e : USS-Kraké – 10 pts (-07)

18e : Dadjè – 10 pts (-12)