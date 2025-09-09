Bénin – Lesotho: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Le Bénin affronte le Lesotho ce mardi 9 septembre 2025 dans le cadre de la 8ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Où suivre le match en direct?

Match décisif ce mardi entre le Bénin et le Lesotho. Les deux équipes s’affrontent ce soir (20h, GMT+1) au Stade Félix-Houphouët-Boigny, surnommé « Le Félicia » en Côte d’Ivoire. Une rencontre comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Deuxièmes du groupe G, à 5 longueurs du leader Afrique du Sud, les Guépards doivent arracher la victoire pour maintenir leur chance de qualification pour la phase finale.

Les supporters pourront regarder le match sur la chaîne de télé nationale, Bénin TV, le groupe New World et Super Sports Africa. De même, FIFA + aussi assurera le streaming de la rencontre.