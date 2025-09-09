PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Bénin – Lesotho: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Bénin – Lesotho: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?
Steve Mounié
Steve Mounié@Megasports
-Publicité-
. .

Le Bénin affronte le Lesotho ce mardi 9 septembre 2025 dans le cadre de la 8ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Où suivre le match en direct?

Match décisif ce mardi entre le Bénin et le Lesotho. Les deux équipes s’affrontent ce soir (20h, GMT+1) au Stade Félix-Houphouët-Boigny, surnommé « Le Félicia » en Côte d’Ivoire. Une rencontre comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Deuxièmes du groupe G, à 5 longueurs du leader Afrique du Sud, les Guépards doivent arracher la victoire pour maintenir leur chance de qualification pour la phase finale.

Les supporters pourront regarder le match sur la chaîne de télé nationale, Bénin TV, le groupe New World et Super Sports Africa. De même, FIFA + aussi assurera le streaming de la rencontre.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

CDM 2026 (Q): Bénin vs Lesotho, Afrique du Sud vs Nigeria, le programme de ce mardi

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): après le Bénin, le Nigeria presse la FIFA de trancher sur le cas de l’Afrique du Sud

Guinée équatoriale

CDM 2026 (Q): la Tunisie qualifiée pour la phase finale

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): l’Afrique du Sud s’attend à un match difficile face au Nigeria

Sénégal

Nicolas Jackson: «Aucun regret d’avoir quitté Chelsea»

Algérie

CDM 2026 (Q): Guinée – Algérie, Ghana – Mali, le programme de ce lundi

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé refuse de soutenir Lamine Yamal

Lesotho

CDM 2026 (Q): Lesotho, Togo, Congo…, les pays déjà éliminés

Bénin

Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle la FIFA et la CAF sur le cas de l’Afrique du Sud

Nigeria

Mondial 2026 (Q): le Nigeria s’offre le Rwanda et met la pression sur le Bénin

VOIR TOUS LES FLASHS