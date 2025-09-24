Bénin: les poids lourds de plus de 10 tonnes soumis à de nouvelles règles dans le Grand Nokoué

Le gouvernement béninois a adopté de nouvelles dispositions réglementant la circulation des véhicules poids lourds excédant dix (10) tonnes dans le Grand Nokoué.

Entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026, cette réglementation est définie dans le décret n° 2025-508 du 3 septembre 2025.

Selon ces nouvelles dispositions, les poids lourds de plus de dix tonnes devront emprunter des itinéraires obligatoires désignés, à partir du Port autonome de Cotonou, durant la plage horaire de 23 h 00 à 06 h 00.

Trois itinéraires principaux sont définis :

1. Port de Cotonou → Zongo-Les Cheminots → Troisième pont → SOBEBRA Abattoir → Carrefour Sèmè → Carrefour descente du Pont Porto-Novo → Carrefour Beau-rivage → Carrefour Djevali → Carrefour Akpromissérété.

2. Port de Cotonou → Zongo → UNAFRICA → Étoile Rouge → Cica Toyota → Stade de l’Amitié → Échangeur Godomey → CEG Godomey → Marché Pahou → Péage d’Ahozon → Gbéna → Godonoutin.

3. Port de Cotonou → Parking gros porteurs → Carrefour Zongo → tronçon RNIE1 (via UNAFRICA, Étoile Rouge, Cica Toyota, etc.) → Échangeur Godomey → tronçon RNIE2 (Carrefour IITA, Carrefour Kpota, Carrefour Arconville, Carrefour Kérékou).

Un accès spécifique est prévu entre le carrefour Kérékou et la future plateforme logistique agroalimentaire, pour les poids lourds concernés.

Objectifs et sanctions

Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, justifie cette mesure par la détérioration des routes, l’affaissement des dallettes de bordure, les dommages aux trottoirs, les stationnements inadaptés et les accidents fréquents causés par ces engins.

La volonté est de protéger les infrastructures routières, renforcer la sécurité des usagers et améliorer le cadre de vie dans l’agglomération urbaine.

La police républicaine sera chargée du contrôle, et les contrevenants s’exposeront aux sanctions prévues par la loi.