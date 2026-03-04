Bénin : les nominations du conseil des ministres du mercredi 04 mars 2026

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 04 mars 2026 au Palais de la Marina, le président de la République Patrice Talon a procédé à des nominations à la Présidence, à la Cour Suprême et au ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique.

Les nominations ci-après ont été prononcées :

A la présidence de la République

Directrice exécutive de la Fondation Sèmè City

Madame Sylvie ASSANI

A la Cour suprême, après avis du Président de l’Assemblée nationale,

Président

Monsieur Victor Dassi ADOSSOU

Au ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, après avis favorable du Conseil national de l’Education

Directeur des Examens et Concours

Monsieur Victorin Vidjannagni GBENOU

– Dans les Unités de Formation et Recherche de l’Université d’Abomey-Calavi

Directeur de l’Ecole nationale d’Administration

Monsieur Comlanvi Prudent Tchihoungnan SOGLOHOUN

Directeur adjoint de l’Ecole nationale d’Administration

Monsieur Enagnon Gildas Fiacre NONNOU

Vice-Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique

Monsieur Thélesphore Toliton DIKPO

Directeur adjoint de la Haute Ecole Régionale de Commerce international

Monsieur Sèwanoudé Honoré HOUNGBEDJI

Directrice adjointe de l’Ecole des Sages-femmes d’Etat de l’INMES

Madame Christiane TSHABU TSHIGUNTA épouse AGUEMON

Directeur de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique

Monsieur Gaston EDAH

Directeur adjoint de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique

Monsieur Sèmèvo Arnaud Roland Martial AHOUANDJINOU

Directrice adjointe de l’INMAAC

Madame Opêoluwa Blandine AGBAKA

– A l’Université de Parakou

Vice-doyen de la Faculté de Droit et de Science politique

Monsieur Clautaire AGOSSOU

– A l’Université nationale d’Agriculture

Directeur de l’Ecole de Foresterie tropicale

Monsieur Olou Toussaint LOUGBEGNON

Directeur de l’Ecole d’Aquaculture

Monsieur Darius TOSSAVI

Directeur adjoint de l’Ecole de Gestion et de Production végétale et semencière

Monsieur David Koffi MONTCHO HAMBADA

Directrice adjointe de l’Ecole d’Agrobusiness et de Politique agricole

Madame Alice BONOU épouse FANDOHAN