Bénin: Les Démocrates exigent la lumière sur plusieurs zones d’ombre de la gestion Talon

Réunis devant la presse le 27 juin 2025, les responsables du parti d’opposition « Les Démocrates » ont exigé des comptes sur une série de dossiers qu’ils qualifient d’opaques.

Dans une déclaration lue par leur secrétaire à la communication, Guy Mitokpè, ils ont dénoncé ce qu’ils appellent « l’opacité systémique » du régime en place depuis 2016.

Le parti pointe notamment du doigt les coûts jugés exorbitants de certaines infrastructures (le boulevard de la Marina, le siège de l’Assemblée nationale, les statues de l’Amazone et de Bio Guéra, etc.) et réclame des éclaircissements sur les dépenses liées à des projets comme le pôle commercial autour du stade Mathieu Kérékou, la résidence du ministre des Affaires étrangères ou encore les bureaux de la vice-présidence.

Les Démocrates évoquent également le silence persistant du gouvernement sur des sujets sensibles comme les salaires des membres de l’exécutif, la gestion du programme Bénin-Taxi ou les marchés attribués de gré à gré. Pour eux, il s’agit de pratiques contraires aux principes de transparence et de bonne gouvernance.

La déclaration revient également sur les propos polémiques de l’ex-ministre de l’Énergie, Paulin Akpona, qui a évoqué des détournements de fonds dans son ministère. Le parti y voit une confirmation des accusations qu’il formule depuis des années.

Face à l’ampleur des faits soulevés, « Les Démocrates » réclament l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire. Ils appellent aussi la CRIET à se saisir du dossier et exigent l’organisation d’élections générales transparentes en 2026, estimant que « seul un changement de gouvernance pourra rétablir la confiance et soulager le peuple béninois. »

L’intégralité de la déclaration

Depuis son avènement en avril 2016, le régime dit de la rupture, comme aucun autre régime avant lui depuis l’ère du renouveau démocratique dans notre pays, s’est illustré comme le régime le plus opaque.

Cette opacité, qui n’est rien d’autre que l’ADN de ce régime, a toujours été dénoncée par le Parti « Les Démocrates ».

Que ce soit à l’Assemblée nationale, au cours des rencontres avec les populations, dans les émissions radiodiffusées, télévisées ou encore sur les plateformes numériques, nous l’avons toujours martelé avec des preuves à l’appui.

Nos récentes dénonciations ont porté sur les différents scandales constatés dans le coût de réalisation de certaines infrastructures en construction ou déjà livrées, telles que le boulevard de la Marina, la route Sèmè–Porto-Novo, le siège de l’Assemblée nationale, pour ne citer que celles-là.

Mais avant ces dénonciations, les députés du Groupe parlementaire « Les Démocrates » ont interpellé le Gouvernement sur des sujets essentiels :

-la gestion et la cessation du leasing ;

-le dossier BENIN-TAXI ;

-les salaires politiques des membres du Gouvernement, les Présidents d’institutions de la République et des Directeurs Généraux des agences de l’Etat ;

Toutes ces interrogations sont restées sans réponses.

Sans occulter la multiplication des marchés de gré à gré, attribués sans appels d’offres, dans l’opacité la plus totale.

Rappelons que ce régime a même refusé de répondre à la Cour constitutionnelle, qui avait demandé la publication des salaires.

Rappelons également que les efforts de la société civile pour obtenir une copie des contrats du Port de Cotonou signés avec les Belges sont restés lettre morte….

Notre peuple a besoin de savoir à quoi servent ses efforts, et à quoi servent les impôts qu’il paie.

Pendant ce temps, les populations continuent de constater des dépenses publiques douteuses :

Le pôle commercial en construction autour du stade Mathieu Kérékou, estimé à plus de 30 milliards ;

La résidence du ministre des Affaires étrangères, selon les chiffres de la SIMAU, coûtera plus de 1,2 milliard ;

Les bureaux de la vice-présidence sont évalués à plus de 6 milliards.

Notre peuple exige la lumière sur tous ces projets.

-le chantier du nouveau Parlement, initialement annoncé à 25 milliards, est aujourd’hui à plus de 78 milliards FCFA

-le coût de réalisation des statues de l’Amazone ou celle de Bio Guéra.

-le coût global de l’asphaltage

Et pendant que ces dépenses de prestige s’enchaînent, le régime :

Refuse de prendre en charge les frais de dialyse des malades ;

Refuse de reverser les Aspirants aux métiers de l’Éducation (AME) ;

Préfère augmenter les budgets pour des projets qui n’ont aucun impact réel sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Le Parti « Les Démocrates » réclamait encore la lumière sur tous ces faits, lorsque, lors d’une descente à Parakou, l’ex-ministre de l’Énergie et de l’Eau, Monsieur Paulin Akpona, accompagné de cadres du Bloc Républicain, dont Monsieur Rachidi Gbadamassi, a fait des déclarations d’une extrême gravité, qui continuent de résonner :

Que voulait révéler Monsieur AKPONA, expert-comptable, en parlant du siphonnage de plusieurs milliards probablement commis par son prédécesseur ?

Ses propos ne confirment-ils pas toutes les dénonciations faites depuis des années par « Les Démocrates » ?

Que signifiait sa phrase : « le BR va apporter l’eau et l’énergie aux populations » ?

Les réalisations d’un ministre sont-elles les projets d’un parti ?

A-t-il été limogé pour avoir dit la vérité, ou parce que ses déclarations dérangeaient et mettaient à nu les pratiques de ce régime ?

Pendant ce temps, le pouvoir d’achat des populations recule, les inégalités se creusent, et les caisses de l’État se vident au profit de quelques-uns.

Le groupe parlementaire demande l’ouverture d’une enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes ces exactions.

Notre peuple souffre depuis près de 10 ans.

Le Bénin, a véritablement une âme. Monsieur Akpona vient confirmer toutes nos dénonciations. Traitées de mensongères ou de déclarations d’une opposition aigrie, en une séance, Monsieur Akpona, a mis à nu le régime et dévoilé à la face du monde le gros mensonge récurrent de la lutte contre la corruption et de la supposée transparence dans la gestion.

Le Parti « Les Démocrates » encourage et soutient les députés dans la mise en place d’une commission d’enquête et les invite à utiliser toutes les possibilités du règlement intérieur du parlement pour éclairer le peuple béninois.

Le Parti « Les Démocrates » est à l’écoute de la justice, notamment de la CRIET sur ce “AKPONA Gate”.

Au regard de ces scandales qui n’en finissent plus, le peuple béninois, plus que jamais, réitère au pouvoir dit de la rupture l’exigence de l’organisation des élections générales de 2026 transparentes, inclusives et pacifiques pour consacrer démocratiquement votre départ et l’avènement d’une gouvernance démocratique.