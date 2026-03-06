Bénin: les cadres du Parti LD soutenant les candidats à la présidentielle sont suspendus

Au Bénin, la Coordination nationale du parti Les Démocrates a décidé de suspendre tous les cadres qui, sans en avoir reçu l’autorisation, ont exprimé leur soutien à l’un des candidats à l’élection présidentielle de 2026.

L’information a été confirmée par le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè. Selon lui, cette mesure vise à rappeler la discipline et la cohésion au sein de la formation politique, alors que la campagne électorale s’approche et que la direction du parti entend encadrer strictement les prises de position publiques de ses membres.

La décision marque un rappel clair à l’ordre pour les responsables et cadres du parti et illustre la volonté des instances dirigeantes d’imprimer la rigueur de groupe dans un contexte de crise interne.

Il ffaut rappeler que dans le même, la coordination nationale du parti a rejeté la démission de l’ancien président Boni Yayi.