Bénin: les attestations de réussite au Bac 2025 distribuées du 9 au 14 septembre

Bénin: les attestations de réussite au Bac 2025 distribuées du 9 au 14 septembre

Société
Par edlecteur
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.
Baccalauréat, diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires. © Bénin Web TV
L’Office du Baccalauréat a annoncé que la distribution des attestations de réussite au Baccalauréat session 2025 se tiendra du lundi 9 au samedi 14 septembre 2025 dans les 12 départements du Bénin.

Les candidats des départements de l’Alibori, de la Donga et du Couffo pourront retirer leur document à tout moment durant cette période, sans contrainte de date.

Points de retrait par département

Alibori : CEG 1 Kandi

Atacora : Lycée des Jeunes Filles de Natitingou

Atlantique : CEG 1 Abomey-Calavi

Borgou : Lycée Mathieu Bouké de Parakou

Collines : CEG 2 Dassa-Zoumè

Couffo : CEG 1 Aplahoué

Donga : CEG 1 Djougou

Littoral : CEG Sainte Rita

Mono : CEG 1 Lokossa

Ouémé : Lycée Béhanzin de Porto-Novo

Plateau : CEG 1 Pobè

Zou : Lycée Technique de Bohicon

Pièces exigées pour le retrait

Photocopie simple du relevé de notes

Pièce d’identité valide (CNI, CIP ou passeport)

Original de la quittance de paiement des frais d’attestation (5 000 FCFA)

L’Office du Baccalauréat invite les lauréats à consulter ses canaux officiels pour toute information complémentaire ou mise à jour éventuelle.

