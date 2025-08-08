Bénin: les attestations de réussite au Bac 2025 distribuées du 9 au 14 septembre

L’Office du Baccalauréat a annoncé que la distribution des attestations de réussite au Baccalauréat session 2025 se tiendra du lundi 9 au samedi 14 septembre 2025 dans les 12 départements du Bénin.
Les candidats des départements de l’Alibori, de la Donga et du Couffo pourront retirer leur document à tout moment durant cette période, sans contrainte de date.
Points de retrait par département
Alibori : CEG 1 Kandi
Atacora : Lycée des Jeunes Filles de Natitingou
Atlantique : CEG 1 Abomey-Calavi
Borgou : Lycée Mathieu Bouké de Parakou
Collines : CEG 2 Dassa-Zoumè
Couffo : CEG 1 Aplahoué
Donga : CEG 1 Djougou
Littoral : CEG Sainte Rita
Mono : CEG 1 Lokossa
Ouémé : Lycée Béhanzin de Porto-Novo
Plateau : CEG 1 Pobè
Zou : Lycée Technique de Bohicon
Pièces exigées pour le retrait
Photocopie simple du relevé de notes
Pièce d’identité valide (CNI, CIP ou passeport)
Original de la quittance de paiement des frais d’attestation (5 000 FCFA)
L’Office du Baccalauréat invite les lauréats à consulter ses canaux officiels pour toute information complémentaire ou mise à jour éventuelle.