Star Academy : Melissa, Sarah et Victor annulent leur concert à Bayonne à cause de la corrida

Trois anciens candidats de la Star Academy ont annulé à la dernière minute un concert prévu aux arènes de Bayonne, invoquant la découverte tardive du lien du lieu avec les corridas et le refus, pour des raisons éthiques, de se produire dans un espace où se tiennent des spectacles taurins.

Les artistes concernés, identifiés comme Mélissa, Sarah et Victor, avaient été annoncés pour un concert. Selon leurs publications sur les réseaux sociaux, la décision d’annuler est intervenue après qu’ils eurent constaté que le site accueillait régulièrement des corridas. Mélissa, qui s’est exprimée en premier, a indiqué avoir appris « malheureusement assez tard » l’usage du lieu pour des corridas et a précisé : « j’ai fait le choix de ne pas me produire dans un lieu où des animaux sont abattus ». Elle a présenté des excuses aux spectateurs présents ou venus pour l’événement.

Sarah a également assuré avoir découvert tardivement l’association du site aux corridas, précisant que cette pratique « ne soutient pas » ses valeurs et qu’elle assume sa responsabilité de ne pas avoir vérifié plus en amont. Victor, de son côté, a déclaré sur Instagram qu’il avait découvert sur place que les arènes accueillaient régulièrement des corridas et que « toute forme de cruauté envers les animaux est profondément contraire à mes valeurs », expliquant son refus de monter sur scène.

Réactions et polémiques

La décision des trois anciens académiciens a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Une partie du public a exprimé sa compréhension, évoquant le droit à la conscience personnelle et au refus de se produire dans un lieu associé à des pratiques qu’ils récusent. D’autres internautes ont jugé le retrait hypocrite, en relevant que l’événement avait été annoncé depuis novembre dernier et que les traditions locales de Bayonne, notamment les manifestations taurines, sont connues de longue date.

Parmi les commentaires relayés, un message publié sur X par le journaliste Clément Garin s’interrogeait sur la véracité de l’argument du « trop tard », en écrivant : « Tardivement ? Ne pas savoir que Bayonne est une… », motif d’un débat sur la responsabilité des artistes et de leurs équipes dans la vérification des lieux de spectacle.

Le cas a pris une dimension médiatique en raison de l’origine des trois artistes. La Star Academy, émission musicale emblématique diffusée sur TF1 et suivie par plusieurs générations, a vu émerger de nombreux talents et conserve une forte visibilité médiatique. C’est ce capital de notoriété qui explique l’attention portée à l’annulation et aux justifications publiques des artistes.

Sur leurs comptes, Mélissa, Sarah et Victor ont insisté sur leurs convictions personnelles et ont mentionné l’impact de leur décision sur les personnes présentes, Mélissa ayant exprimé son « sincère regret » pour les spectateurs déplacés.