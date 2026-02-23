Bénin : le reversement des AME reporté à une date ultérieure

Annoncé pour 2025, le reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) en Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE) est finalement reporté. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, a clarifié la position de l’exécutif face aux attentes.

Le reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) en Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE) ne sera pas effectif pour l’instant. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, lors d’un échange avec la jeunesse d’Agbanhizoun consacré aux réalisations de l’exécutif.

Interrogé sur la promesse de reversement prévue au budget 2025, il a affirmé que « C’était prévu au budget 2025. Mais, objectivement, c’est différé. On doit tous considérer que c’est différé à plus tard, parce que nous sommes en février 2026. On ne va pas continuer à parler de 2025 qui est déjà passé ». Une déclaration qui confirme le report d’un dossier très attendu par de nombreux enseignants.

En effet, le reversement concerne les AME ayant au moins trois ans d’ancienneté et ayant réussi le test d’évaluation. Pour ces aspirants, l’intégration en ACDPE représente une stabilité professionnelle et une meilleure sécurité de l’emploi.

Au cours des échanges, Wilfried Houngbédji s’est dit favorable au principe du reversement, tout en invitant à considérer les avancées déjà enregistrées. « Entre AME non reversé et communautaire reversé par les parents d’élèves, qu’est-ce que vous préférez ? », a-t-il lancé à un enseignant du primaire présent dans la salle. La réponse a été directe : « AME ».

Des acquis mis en avant

Le porte-parole a souligné que la situation actuelle des AME est, selon lui, plus avantageuse qu’auparavant. « Avant pendant les vacances, pendant les congés, il n’a pas de rémunération. Or, aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Et vous avez même la sécurité sociale. Vous avez les congés. Les enfants, aujourd’hui, ne payent pas de contributions. C’est déjà un plus ».

Il a poursuivi en affirmant que : « le jour où le reversement arrive, vous allez dire, wow . Si ça n’arrive pas, au moins, la situation actuelle est meilleure à celle que vous connaissez. C’est un acquis. Et ça, c’est définitif ».

En 2025, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, avait annoncé que le reversement se ferait progressivement, par vagues successives, afin de sécuriser l’emploi des AME avec pour objectif leur intégration progressive en ACDPE.

Pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été avancée. Le gouvernement assure toutefois être à pied d’œuvre pour répondre, progressivement, aux différentes attentes du secteur éducatif.