Bénin: le pasteur Edgard Guidibi placé en garde à vue à la brigade criminelle

Le célèbre pasteur béninois Edgard Guidibi a été interpellé et placé en garde à vue à la brigade criminelle, ce mercredi 22 octobre 2025.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le prédicateur Edgard Guidibi n’est plus libre de ses mouvements. Egalement promoteur d’une agence immobilière, il a été serait impliqué dans une nouvelle affaire foncière selon Le Potentiel.

A lire aussi : Bénin: trois chefs d’accusation retenus contre Edgard Guidibi

À lire aussi : Bénin: indemnisation de 227 personnes affectées par les travaux de la route Banikoara-Kérémou

L’homme de Dieu a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade criminelle. Mais il n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Déjà en 2020, il avait été condamné à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 francs CFA pour escroquerie, escroquerie avec appel au public et association de malfaiteurs.

À l’époque, plusieurs plaintes avaient été enregistrées contre lui dans des dossiers de vente de parcelles. L’un de ces dossiers avait conduit à son placement sous mandat de dépôt le 27 février 2020, avant sa condamnation prononcée le 10 mars de la même année par le tribunal de Cotonou.

Défendu en 2020 par Mes Huguette Bokpè Gnancadja et Valentin Akoha, Edgard Guidibi avait alors bénéficié d’une liberté provisoire après plusieurs semaines de détention préventive.