RDC : après l’accord avec une branche des FDLR, les zones d’ombre persistent

La République démocratique du Congo a annoncé, le 28 juillet, la signature par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) d’un protocole destiné à encadrer leur démobilisation. Présenté comme la mise en œuvre d’un engagement pris dans l’accord de paix conclu entre Kinshasa et Kigali le 27 juin 2025 à Washington, le texte doit encore être vérifié sur le terrain.

Selon les autorités congolaises, cette signature répond à l’une des principales exigences formulées par le Rwanda dans le conflit qui l’oppose à la RDC. Mais l’identité des responsables ayant effectivement engagé l’ensemble du mouvement, le calendrier d’exécution et les modalités de supervision restent à préciser.

D’après des sources gouvernementales citées par RFI, le général Omega aurait approuvé le protocole avant sa signature par Victor Byiringiro, responsable politique de la branche dite « focale » des FDLR. Le général Omega est présenté par les Nations unies comme le chef militaire de cette branche et comme le dirigeant suprême du mouvement.

La portée réelle de cet engagement devra toutefois être établie localement. Le processus doit commencer au Walikale, dans la province du Nord-Kivu, présenté comme la seule zone où les autorités congolaises disposent actuellement des conditions nécessaires pour en assurer le contrôle. Kinshasa devra notamment vérifier que les commandants présents dans les zones d’opération reconnaissent l’autorité de la coordination qui a signé le protocole.

Ces derniers mois, des doutes avaient émergé sur le rattachement de plusieurs chefs locaux se réclamant des FDLR à la direction centrale du mouvement. La signature du protocole ne permet donc pas, à elle seule, de confirmer que toutes les factions ou unités opérant dans l’est de la RDC s’y conformeront.

Le texte prévoit un délai de 90 jours pour conduire la démobilisation. La date exacte de lancement du compte à rebours aurait été communiquée aux médiateurs américain, qatari et togolais, mais elle n’a pas été rendue publique. Il reste ainsi impossible de déterminer officiellement à quel moment cette période doit commencer et quand elle prendra fin.

Un mécanisme de supervision encore à mettre en place

Kinshasa prévoit d’installer dans les prochains jours un comité chargé de suivre l’application du protocole. Cette structure doit associer des partenaires régionaux et internationaux, mais sa composition précise, ses pouvoirs et ses moyens d’action n’ont pas encore été détaillés.

La question du financement demeure également ouverte. Selon le principe annoncé, chaque pays devrait prendre en charge les engagements qui lui incombent. Les autorités n’ont toutefois pas communiqué le coût prévisionnel de l’opération ni les ressources qui seront mobilisées pour accompagner la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des combattants.

L’application du protocole dépendra donc de plusieurs étapes : confirmation de l’autorité de la direction signataire sur le terrain, définition du calendrier, installation du comité de supervision et mobilisation des financements. Aucun élément disponible ne permet encore de mesurer l’ampleur concrète des redditions ou de confirmer le début effectif du processus.