Bénin: le directeur départemental de la fonction publique de l’Atacora suspendu

Le directeur départemental de la Fonction publique de l’Atacora a été suspendu de ses fonctions.

SOCIéTé
À ce jour, aucune précision officielle n’a été apportée quant aux motifs de cette décision administrative.

En attendant une communication formelle, des sources proches du dossier indiquent que l’intéressé a été instruit d’organiser une passation de service dans les plus brefs délais. Celle-ci serait prévue pour le lundi 16 février, conformément aux dispositions administratives en vigueur.

Pour garantir la continuité du service public, les autorités ont désigné la directrice départementale de la Fonction publique de la Donga pour assurer l’intérim.

Elle est attendue à Natitingou afin de prendre provisoirement la direction de la structure, dans l’attente d’éventuelles décisions définitives.
Cette suspension, dont les raisons exactes demeurent inconnues, suscite déjà de nombreuses réactions au sein de l’administration locale.

Agents et observateurs s’interrogent sur les circonstances ayant conduit à cette mesure ainsi que sur ses conséquences pour le fonctionnement de la direction départementale.

