Bénin: le corps sans vie d’un écolier de 11 ans repêché dans une citerne à Toffo

Porté disparu depuis le dimanche 13 septembre 2026, un écolier âgé de 11 ans a été retrouvé mort deux jours plus tard, le mardi 15 septembre, à Agbotagon, une localité relevant de l’arrondissement de Damè.

Le corps sans vie du jeune garçon gisait dans une citerne couverte d’eau de ruissellement. Une découverte qui met fin à l’espoir nourrit par une famille depuis plusieurs jours.

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​L’alerte avait été donnée dès le week-end à la suite de la disparition subite de l’enfant. Les battues menées pour le retrouver se sont malheureusement soldées vaines.

Quarante-huit heures après, l’enfant a été découvert mais sans vie. Les circonstances réelles et les causes précises entourant le décès du jeune apprenant demeurent pour l’instant indéterminées.

​Une psychose récurrente au début de l’année scolaire

​Ce drame ravive une vive inquiétude parmi les riverains, d’autant qu’un événement tragique similaire avait déjà endeuillé la localité au cours du mois d’août 2026, lorsqu’un autre écolier d’environ 12 ans avait été retrouvé sans vie derrière une enceinte scolaire.

Face à cette répétition inquiétante de disparitions tragiques en pleine rentrée des classes, les populations de Toffo appellent les autorités communales et les services de sécurité à faire toute la lumière sur ces drames et à renforcer la protection des plus jeunes.