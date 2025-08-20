Bénin – Drame de Glazoué: démarrage de l’identification des corps repêchés dans le fleuve Ouémé

L’identification des victimes du tragique accident de bus survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 à Glazoué a débuté ce mardi 19 août à l’hôpital de zone de Savè. Les familles, bouleversées, affluent vers la morgue pour reconnaître les dépouilles des proches arrachés à leur affection.

Dans les couloirs de l’établissement sanitaire, l’ambiance est lourde et marquée par une profonde tristesse. Parents, frères et sœurs attendent avec appréhension l’épreuve de la reconnaissance des corps.

« Dans ce bus, j’avais un frère, même père même mère, âgé d’environ 40 ans, commerçant », témoigne, la voix brisée, un parent venu de Djakotomey.

« La dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a une semaine. Après le retrait du corps, nous irons l’enterrer avec les autres membres de la famille. »

Pendant que les familles se confrontent à cette douloureuse réalité, les équipes de secours restent mobilisées sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué. Plongeurs et forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour tenter de retrouver les passagers toujours portés disparus.

Un lourd bilan qui continue de s’alourdir

Selon les chiffres provisoires communiqués, 27 corps ont été repêchés depuis le drame (dont un retrouvé dès les premières heures), tandis que 16 personnes demeurent introuvables. Neuf passagers ont pu être secourus lors des premières interventions.

Ce bilan, déjà tragique, pourrait encore évoluer au fil des recherches menées dans des conditions particulièrement difficiles.

Ce drame, survenu lorsqu’un bus de transport international immatriculé au Mali a plongé du pont de Thio dans le fleuve Ouémé, a endeuillé des dizaines de familles à travers le pays et au-delà.

Depuis, les autorités béninoises multiplient les efforts pour accompagner les rescapés, soutenir les proches des victimes et élucider les causes exactes de l’accident.