PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin – Drame de Glazoué: démarrage de l’identification des corps repêchés dans le fleuve Ouémé

Bénin – Drame de Glazoué: démarrage de l’identification des corps repêchés dans le fleuve Ouémé

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
- Publicité-

L’identification des victimes du tragique accident de bus survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 à Glazoué a débuté ce mardi 19 août à l’hôpital de zone de Savè. Les familles, bouleversées, affluent vers la morgue pour reconnaître les dépouilles des proches arrachés à leur affection.

Dans les couloirs de l’établissement sanitaire, l’ambiance est lourde et marquée par une profonde tristesse. Parents, frères et sœurs attendent avec appréhension l’épreuve de la reconnaissance des corps.

« Dans ce bus, j’avais un frère, même père même mère, âgé d’environ 40 ans, commerçant », témoigne, la voix brisée, un parent venu de Djakotomey.

« La dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a une semaine. Après le retrait du corps, nous irons l’enterrer avec les autres membres de la famille. »

Pendant que les familles se confrontent à cette douloureuse réalité, les équipes de secours restent mobilisées sur le fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué. Plongeurs et forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour tenter de retrouver les passagers toujours portés disparus.

Un lourd bilan qui continue de s’alourdir

Selon les chiffres provisoires communiqués, 27 corps ont été repêchés depuis le drame (dont un retrouvé dès les premières heures), tandis que 16 personnes demeurent introuvables. Neuf passagers ont pu être secourus lors des premières interventions.

Ce bilan, déjà tragique, pourrait encore évoluer au fil des recherches menées dans des conditions particulièrement difficiles.

- Publicité-

Ce drame, survenu lorsqu’un bus de transport international immatriculé au Mali a plongé du pont de Thio dans le fleuve Ouémé, a endeuillé des dizaines de familles à travers le pays et au-delà.

Depuis, les autorités béninoises multiplient les efforts pour accompagner les rescapés, soutenir les proches des victimes et élucider les causes exactes de l’accident.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: un réseau de cybercriminalité démantelé à Ouèdo

Monde

TICAD 9: le Japon et l’Afrique, main dans la main pour l’avenir

Bénin

Descente inopinée de l’ANM à Dantokpa: les contrôles surprises portent leurs fruits

Bénin

Cotonou: lancement officiel de l’indemnisation des occupants de la berge-Est

Mali

Mali: l’ancien premier ministre Choguel Maïga déposé en prison

Bénin

Bénin: le gouvernement relance la lutte contre l’occupation anarchique des espaces publics

Bénin

Malanville: un passager interpellé avec 790 cartons de tramadol à bord d’un bus

Mali

La mémoire coloniale ravivées par le film « Réparations : la dette coloniale »

Bénin

Nigeria: décès de l’ex-international béninois Razack Omotoyossi

Bénin

Abomey-Calavi: un prisonnier s’évade de la maison d’arrêt

VOIR TOUS LES FLASHS