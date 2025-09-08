PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: le collège d'avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l'Etat ivoirien de l'extradition d'un réfugié

Bénin: le collège d’avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l’Etat ivoirien de l’extradition d’un réfugié

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
L'activiste béninois Comlan Hugues Sossoukpè arrêté à Lomé et extradé vers Cotonou
L'activiste béninois Comlan Hugues Sossoukpè arrêté à Lomé et extradé vers Cotonou
- Publicité-
. .

Les aavocats du journaliste et lanceur d’alerte Comlan Hugues Sossoukpè ont donné de la voix ce lundi 8 septembre 2025 à travers un communiqué.

Dans ledit communiqué, le collège d’avocats a jugé « inacceptable » l’argument avancé par le gouvernement ivoirien, selon lequel il ignorait la qualité de réfugié de Comlan Hugues Sossoukpè.

Dans leur communiqué, les conseils du promoteur du journal Ololofofo expliquent que dès son arrivée en Côte d’Ivoire, Monsieur Sossoukpè a présenté un titre de voyage officiel délivré par l’État togolais.

À leur dire, ce document mentionne clairement le statut de « réfugié ». Il a été remis aux autorités ivoiriennes dans le cadre de l’organisation de son séjour et lors de son accueil », ont  avancé les avocats.

Contrairement aux déclarations des avocats, le porte-parole du gouvernement ivoirien a déclaré quelques jours après l’extradition du journaliste, que son pays ignorait que le promoteur du journal Ololofofo était un réfugié béninois au Togo.

« Il aurait fallu que nous sachions que Hugues Comlan Sossoukpè était réfugié au Togo. Il se trouve que nous avons une coopération avec un pays ami et frère, le Bénin. Dans le cadre de cette coopération judiciaire nous avons renvoyé Hugues Comlan Sossoukpè sans savoir qu’il était réfugié au Togo », avait réagi en son temps Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien,

- Publicité-

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a souligné par ailleurs que le ministère de la transition numérique a invité quarante-sept (47) journalistes pour son événement. Amadou Coulibaly a confié que le ministère n’est pas allé  » chercher le background de chacun de ces journalistes pour savoir qui était réfugié et qui l’est pas ».

Mais les conseils ne font pas la même lecture des faits. Ils affirment se réserver le droit d’engager toutes les actions appropriées contre l’Etat de Côte d’Ivoire dont la responsabilité ne souffre d’aucun doute ».

Pour rappel, Comlan Hugues Sossoukpè est poursuivi par la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme pour quatre infractions présumées: « Incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d’une communication électronique et apologie du terrorisme.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l’occupation de l’espace public

Bénin

Bénin: le MPL explique ce qui motive son départ du CCO

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Mali

Sahel : soupçons d’espionnage, les ONG dans le viseur des autorités

Mali

CPI: l’Afrique face au double standard de la justice internationale

Cameroun

Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

Bénin

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain

Nigeria

Nigéria : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans l’État de Borno

VOIR TOUS LES FLASHS