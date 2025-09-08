Bénin: le collège d’avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l’Etat ivoirien de l’extradition d’un réfugié

Les aavocats du journaliste et lanceur d’alerte Comlan Hugues Sossoukpè ont donné de la voix ce lundi 8 septembre 2025 à travers un communiqué.

Dans ledit communiqué, le collège d’avocats a jugé « inacceptable » l’argument avancé par le gouvernement ivoirien, selon lequel il ignorait la qualité de réfugié de Comlan Hugues Sossoukpè.

Dans leur communiqué, les conseils du promoteur du journal Ololofofo expliquent que dès son arrivée en Côte d’Ivoire, Monsieur Sossoukpè a présenté un titre de voyage officiel délivré par l’État togolais.

À leur dire, ce document mentionne clairement le statut de « réfugié ». Il a été remis aux autorités ivoiriennes dans le cadre de l’organisation de son séjour et lors de son accueil », ont avancé les avocats.

Contrairement aux déclarations des avocats, le porte-parole du gouvernement ivoirien a déclaré quelques jours après l’extradition du journaliste, que son pays ignorait que le promoteur du journal Ololofofo était un réfugié béninois au Togo.

« Il aurait fallu que nous sachions que Hugues Comlan Sossoukpè était réfugié au Togo. Il se trouve que nous avons une coopération avec un pays ami et frère, le Bénin. Dans le cadre de cette coopération judiciaire nous avons renvoyé Hugues Comlan Sossoukpè sans savoir qu’il était réfugié au Togo », avait réagi en son temps Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien,

- Publicité-

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a souligné par ailleurs que le ministère de la transition numérique a invité quarante-sept (47) journalistes pour son événement. Amadou Coulibaly a confié que le ministère n’est pas allé » chercher le background de chacun de ces journalistes pour savoir qui était réfugié et qui l’est pas ».

Mais les conseils ne font pas la même lecture des faits. Ils affirment se réserver le droit d’engager toutes les actions appropriées contre l’Etat de Côte d’Ivoire dont la responsabilité ne souffre d’aucun doute ».

Pour rappel, Comlan Hugues Sossoukpè est poursuivi par la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme pour quatre infractions présumées: « Incitation à la rébellion, incitation à la haine et à la violence, harcèlement par le biais d’une communication électronique et apologie du terrorisme.