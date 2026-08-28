Douanes au Bénin : la liste d’attente du recrutement convoquée à la visite médicale du 28 août

Les candidats classés sur la liste d’attente du recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de 2024 sont attendus vendredi 28 août à 06 heures au Centre médico-social de la Garnison de Cotonou.

La Direction générale des Douanes du Bénin a convoqué pour vendredi 28 août 2026 les candidats inscrits sur la liste d’attente du recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de 2024. La visite médicale doit se tenir au Centre médico-social de la Garnison de Cotonou, une étape préalable à la suite de la procédure.

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Les personnes concernées sont attendues à 06 heures précises et doivent se présenter avec une pièce d’identité en cours de validité. L’administration douanière précise qu’aucun retard ne sera admis pour cette convocation.

Cette convocation intervient après la publication, le 31 juillet 2026, de la liste principale des candidats admissibles à ce recrutement. Le gouvernement béninois a ensuite rendu publique, le 26 août 2026, une liste supplémentaire de candidats déclarés admissibles avant la convocation de la liste d’attente.

Pour les renseignements complémentaires, les candidats peuvent se rapprocher de la Direction générale des Douanes, des directions régionales de l’institution ou joindre le numéro vert 01 91 13 13 13.