Bénin: l’ANIP lance une opération spéciale sur les décès non déclarés

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) lance une vaste opération d’actualisation du Registre national des personnes physiques (RNPP).

L’objectif de cette opération est d’identifier et enregistrer les décès non encore déclarés survenus entre le 1er novembre 2017 et le 6 novembre 2025.

L’annonce a été faite ce vendredi 31 octobre 2025 à travers un communiqué officiel. L’agence entend ainsi renforcer la fiabilité des données d’état civil et mettre à jour la liste des personnes encore en vie au Bénin.

Les déclarations doivent se faire auprès du chef de quartier ou du chef de village du lieu du décès. Les actes de décès seront délivrés gratuitement dans les unités ANIP installées dans les mairies et arrondissements des communes à statut particulier, jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, l’ANIP annonce la mise en place d’un dispositif permanent. Ainsi désormais, aucune cérémonie funéraire ne pourra être organisée sans la déclaration préalable du décès, conformément à l’article 31 de la loi n°2020-34 du 6 janvier 2021. Des sanctions sont prévues pour tout manquement à cette obligation.

Pour toute information, l’Agence met à disposition le numéro vert 7054 (appel gratuit) et le +229 01 21 40 00 66 (pour la diaspora et les appels internationaux, payants).