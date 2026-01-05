Bénin: l’ancien siège de la CENA totalement démoli

L’espace qu’occupait l’ancien siège de la Commission électorale nationale autonome, situé en face de la Direction de l’organisation du personnel des armées à Ganhi, est désormais entièrement libéré.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur place, les bâtiments ont été démolis et ont laissé place à des gravats, constat fait sur les lieux.

La CENA avait quitté ces locaux à la fin du mois de novembre 2025, en plein déroulement du processus des élections générales de 2026. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre des projets d’aménagement touchant le site.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, l’institution électorale avait précisé que, le site jusque-là occupé étant concerné par ces projets, elle s’installait désormais dans les locaux de l’ex-INFOSEC, à proximité du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ainsi que de la Société de radio et télévision du Bénin, à Cotonou.

La Commission explique avoir procédé à cette relocalisation dans une logique de continuité de service et d’adaptation aux exigences d’un environnement administratif moderne.

Elle rassure par ailleurs sur le bon fonctionnement de ses services durant cette phase de transition.

Selon la CENA, les opérations électorales se poursuivent sans interruption, garantissant la disponibilité des prestations habituelles à l’ensemble des partis prenantes au processus électoral ainsi qu’aux usagers.