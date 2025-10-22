Bénin

Bénin: la police judiciaire exige la présence de Yayi et du duo Agbodjo-Lodjou

Les avocats Francis Dako et Sadikou Alao, représentants du président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, ainsi que du duo de candidats à la présidentielle Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, ont quitté les locaux de la Direction de la Police judiciaire (DPJ) après près d’une heure d’entretien avec les enquêteurs.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
Boni Yayi
Boni Yayi , ancien président du Bénin.
Selon les informations recueillies, les officiers en charge du dossier exigent désormais la présence physique des trois personnalités convoquées.

Aucune déclaration officielle n’a encore été faite ni par les avocats ni par la DPJ sur la nature du dossier évoqué.

À lire aussi : Bénin: Yayi, Agbodjo et Lodjou attendus ce matin devant la police judiciaire

« Ils nous ont rappelé simplement que nous sommes en matière pénale et que les intéressés eux-mêmes devraient être là », a confié Me Francis DAKO

Cette convocation intervient dans un climat politique déjà sous tension, marqué par la contestation du parrainage du député Michel Sodjinou et les échanges houleux entre la CENA et le parti Les Démocrates à l’approche des élections générales de 2026.

