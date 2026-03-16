Bénin : la mairie de Porto-Novo recrute 80 agents distributeurs et îlotier

Dans le cadre des opérations de recouvrement fiscal pour l’année 2026, la mairie de Porto-Novo a lancé un recrutement de 80 agents distributeurs et îlotiers. Les candidatures sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat et les dossiers sont attendus jusqu’au 20 mars.

La mairie de Porto-Novo a annoncé le recrutement de quatre-vingts (80) agents distributeurs et îlotiers. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités liées au recouvrement fiscal au titre de l’année 2026.

Dans un communiqué rendu public le 16 mars 2026, le maire Rachadou M. Toukourou informe que « dans le cadre de la distribution des Avis de Mise en Recouvrement (AMR) TFU et TPS, conformément au calendrier fiscal de l’année 2026, il sera procédé au recrutement de quatre-vingt (80) agents distributeurs et îlotiers ».

Selon le communiqué, « la candidature est ouverte à toute personne de nationalité béninoise et justifiant d’un niveau Baccalauréat toutes séries confondues ». Les personnes intéressées devront constituer un dossier comprenant notamment une lettre de motivation adressée à la Secrétaire exécutive de la mairie, une copie légalisée de l’attestation du baccalauréat ainsi qu’une copie de la pièce d’identité.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au secrétariat de la Direction départementale des impôts de l’Ouémé et du Plateau, située en face de l’INJEPS à Porto-Novo.

La mairie précise par ailleurs que « les dossiers de candidature seront reçus, du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2026, de 08 heures à 17 heures précises ».

À noter enfin que disposer d’un moyen de déplacement et d’un téléphone Android constitue un atout pour les candidats.