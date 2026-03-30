Bénin : la HAAC rétablit provisoirement ESAE TV après 5 jours de suspension

Suspendue le 25 mars 2026 pour diffusion d’un droit de réponse jugé non conforme, la web télévision ESAE TV est de nouveau autorisée à émettre. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a annoncé ce lundi une levée provisoire de la sanction.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a décidé, ce lundi 30 mars 2026, de lever provisoirement la suspension de la télévision en ligne « ESAE TV », cinq jours après sa mise à l’arrêt.

Dans sa décision n°26-010/HAAC, l’institution évoque les engagements pris par le promoteur de la chaîne, qui a reconnu les manquements relevés et promis de ne plus les répéter. Elle souligne également les mesures disciplinaires internes prises, notamment la suspension de 45 jours des animateurs de l’émission à l’origine de la sanction.

La HAAC justifie aussi sa décision par la nécessité de permettre à « ESAE TV » de « honorer ses engagements dans le cadre de la campagne électorale officielle ». Toutefois, cette levée reste provisoire. L’autorisation de diffusion est maintenue « jusqu’à décision de la plénière de la HAAC », précise l’institution.

Pour rappel, « ESAE TV » avait été suspendue le 25 mars 2026 pour diffusion d’un droit de réponse jugé non conforme aux règles en vigueur au Bénin.