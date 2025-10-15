Bénin: la HAAC dévoile son chronogramme pour les élections générales de 2026

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a publié le chronogramme détaillé de ses activités préparatoires pour les élections législatives et communales de 2026.

Ce calendrier, riche et précis, trace la feuille de route de l’institution dans l’encadrement médiatique du processus électoral.

Selon le document officiel, les premières étapes ont débuté dès mai 2025, avec l’organisation d’un séminaire sur le code électoral à Abomey, suivie de l’adoption du plan de communication et de la décision de précampagne. La HAAC prévoit également la désignation de nouveaux correspondants régionaux et analystes, afin de renforcer son dispositif de veille et de supervision médiatique.

Le chronogramme met un accent particulier sur la formation et la sensibilisation des acteurs des médias : directeurs régionaux, journalistes, animateurs, promoteurs de médias en ligne et responsables d’émissions interactives seront formés entre octobre et novembre 2025 à travers plusieurs villes du pays, notamment Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Natitingou et Abomey.

Enfin, la vulgarisation de la décision de précampagne est prévue du 22 au 25 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national, marquant une étape clé vers un encadrement médiatique équitable et transparent.

Cette planification rigoureuse illustre la volonté de la HAAC de garantir une couverture médiatique responsable et équilibrée des scrutins de 2026, dans le respect du pluralisme et de la déontologie journalistique.