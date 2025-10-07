Bénin: la FCBE renforce sa présence locale avec la nomination des CV et CQ dans 4 départements

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) poursuit la mise en place de ses représentants à la tête des villages et quartiers de ville. Plusieurs centaines de nouveaux chefs ont été désignés dans les départements du Borgou, du Plateau, de l’Alibori et du Mono, à travers des arrêtés préfectoraux rendus publics entre le 3 et le 6 octobre 2025.

Dans le Borgou, le préfet Djibril Mama Cissé a constaté, par arrêté du 6 octobre, la désignation de 200 chefs de village et de quartier de ville au nom de la FCBE. Les maires concernés sont invités à procéder à leur installation dans le respect des dispositions légales.

Au Mono, le préfet Bienvenue Milohin a fait de même pour 39 chefs relevant des communes d’Athiémé, Bopa, Grand-Popo, Houéyogbé et Lokossa. L’arrêté, daté du 3 octobre, précise que les installations doivent être effectuées sous supervision municipale.

Dans le Plateau, 29 chefs ont été désignés, suivant un arrêté du préfet Daniel Valère Sètonnougbo, également daté du 6 octobre. Ce dernier exige que les cérémonies d’installation aient lieu entre le 6 et le 10 octobre 2025.

Enfin, dans l’Alibori, 60 nouveaux chefs ont été désignés par le préfet Ahmed Bello Ky-Samah, notamment dans la commune de Banikoara. Le maire est instruit de procéder à leur installation dans un délai de quinze jours.

Ces désignations interviennent dans le cadre de la clé de répartition établie par la Commission électorale nationale autonome (CENA) en novembre 2024, conformément à l’article 210 du Code électoral.

Seuls trois partis politiques: l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR) et la FCBE sont habilités à désigner des chefs de village et de quartier de ville, en attendant les prochaines élections locales.

Selon la répartition, l’UPR dispose du plus grand nombre de sièges à pourvoir avec 2 517 chefs (47,54 %), suivie du BR avec 2 062 (38,95 %) et de la FCBE avec 715 (13,51 %).

Pour cette dernière, les désignations concernent notamment 152 postes dans l’Alibori, 200 dans le Borgou, 39 dans le Mono et 29 dans le Plateau.

Le parti dirigé par Paul Hounkpè entend, à travers cette vague de désignations, consolider sa présence sur le terrain et renforcer son réseau d’implantation à la base, à l’approche des élections générales de 2026.