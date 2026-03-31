Bénin : la crise interne au sein du parti Les Démocrates portée devant la justice

La crise interne qui secoue le parti Les Démocrates a franchi un nouveau cap. Le différend opposant les différentes tendances du parti est désormais pendant devant les juridictions, à la suite d’une plainte introduite par le camp conduit par Éric Houndété.

L’affaire, inscrite au rôle du tribunal, n’a toutefois pas été examinée au fond lors de l’audience de ce mardi. L’audience a été renvoyée au mardi 14 avril 2026, à la demande de la partie plaignante.

Selon les informations disponibles, le report est sollicité par la partie plaignante. Cette dernière a indiqué ne pas être prête à poursuivre la procédure à la date initialement prévue car elle collecte ses éléments de défense.

Faut-il le rappeler, le parti est marqué depuis un moment par des désaccords profonds sur la gouvernance interne et la direction politique de la formation. La suite de la procédure judiciaire est désormais attendue à la prochaine audience, qui pourrait apporter des clarifications sur l’issue de cette crise aux répercussions politiques notables.