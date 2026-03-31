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Bénin

Bénin : la crise interne au sein du parti Les Démocrates portée devant la justice

La crise interne qui secoue le parti Les Démocrates a franchi un nouveau cap. Le différend opposant les différentes tendances du parti est désormais pendant devant les juridictions, à la suite d’une plainte introduite par le camp conduit par Éric Houndété.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Député Michel Sodjinou s'exprimant lors d'une conférence de presse au Bénin.
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L’affaire, inscrite au rôle du tribunal, n’a toutefois pas été examinée au fond lors de l’audience de ce mardi. L’audience a été renvoyée au mardi 14 avril 2026, à la demande de la partie plaignante.

Selon les informations disponibles, le report est sollicité par la partie plaignante. Cette dernière a indiqué ne pas être prête à poursuivre la procédure à la date initialement prévue car elle collecte ses éléments de défense.

Faut-il le rappeler, le parti est marqué depuis un moment par des désaccords profonds sur la gouvernance interne et la direction politique de la formation. La suite de la procédure judiciaire est désormais attendue à la prochaine audience, qui pourrait apporter des clarifications sur l’issue de cette crise aux répercussions politiques notables.

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