Bénin : la CRIET renvoie en juin le dossier du CA du 12ᵉ arrondissement de Cotonou

Le dossier impliquant le chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindes Adékambi, a été renvoyé au mois de juin 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Poursuivi pour des faits présumés d’abus de fonction, l’élu municipal a plaidé non coupable lors de son audience ce lundi 18 mai 2026.

Le chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindes Adékambi, devra revenir devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le lundi 1er juin 2026. Selon Libre Express, son dossier a été renvoyé à cette date après son audience tenue ce lundi 18 mai 2026.

Poursuivi pour des faits présumés d’abus de fonction, l’élu municipal a comparu devant la juridiction spéciale en présence de son avocate, Me Liliane Amoussou. Lors de l’audience, il a plaidé non coupable et a rejeté les accusations mises à sa charge, selon la même source. Après son inculpation, la Cour a décidé du renvoi du dossier afin de poursuivre l’examen de l’affaire lors d’une prochaine audience prévue en juin.

Samuel Akindes Adékambi avait été interpellé le vendredi 1er mai 2026 par les agents de la Brigade économique et financière (BEF). Quelques jours plus tard, il avait été présenté au parquet spécial près la CRIET avant d’être placé en détention préventive. Il est reproché au chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou des faits d’abus de fonction. Le prévenu devrait être entendu sur le fond du dossier lors de la prochaine audience.