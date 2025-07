Bénin: la Cour constitutionnelle publie le chronogramme officiel des élections générales de 2026

La Cour constitutionnelle du Bénin a officiellement dévoilé, ce lundi 14 juillet 2025, le chronogramme des élections générales prévues pour l’année 2026.

Cette publication marque une étape majeure du processus électoral, dans un esprit d’ouverture, de transparence et de rigueur institutionnelle.

Conformément au nouveau calendrier, les électeurs béninois seront appelés aux urnes à deux reprises en 2026 : pour les élections législatives, fixées au 11 janvier, puis pour l’élection présidentielle qui se déroulera en deux tours, respectivement les 12 avril et 10 mai.

Le document rendu public par la Cour se décline en trois volets : des activités communes aux deux scrutins, un calendrier spécifique aux législatives, et un autre consacré à l’élection présidentielle. Parmi les actions transversales, on note l’instauration d’une plateforme numérique destinée au dépôt des candidatures par les partis politiques et les délégués électoraux, ainsi que la constitution d’une base de données électorale centralisée.

La réception des candidatures pour les législatives est prévue dès septembre 2025, avec une campagne électorale qui s’étendra de décembre à janvier.

S’agissant de la présidentielle, les dépôts de dossiers, la campagne et les examens médicaux des candidats s’échelonneront entre novembre 2025 et mars 2026, conformément aux exigences constitutionnelles.

- Publicité-

La Cour constitutionnelle, loin de se cantonner à son rôle d’arbitre juridique, entend jouer un rôle actif dans le bon déroulement du processus électoral. Elle prévoit notamment des séminaires de formation à l’attention des acteurs électoraux, des institutions impliquées, des partis et de la société civile.

Une attention particulière sera portée à l’équité dans le financement politique, à la moralité des discours et à la régularité de la campagne électorale.

Le chronogramme précise également que les visites médicales des candidats à la présidentielle auront lieu en novembre 2025. Un collège de médecins indépendants devra certifier leur aptitude à exercer les plus hautes fonctions de l’État.

- Publicité-

S’agissant des dates clés, les résultats provisoires des législatives sont attendus le 16 janvier 2026, tandis que les résultats définitifs de l’élection présidentielle seront connus le 21 avril pour le premier tour, et le 20 mai 2026 en cas de second tour.

La Cour constitutionnelle réaffirme à travers cette publication son engagement à garantir des élections transparentes, inclusives et apaisées sur l’ensemble du territoire national.