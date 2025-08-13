Bénin: la CENA invite les députés à une séance d’échanges le 20 août

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit son action de consultation et d’échanges en vue de l’inclusivité dans les préparatifs des élections générales de 2026.

Elle a convié a cet effet les députés à une séance d’échanges prévue le mercredi 20 août 2025 à l’Assemblée nationale, selon un communiqué relayé par le Secrétaire général administratif, Mariano Ogoutolou.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un dialogue renforcé entre les institutions pour garantir un processus électoral clair et inclusif. Elle intervient peu après la divulgation, le 11 août 2025, du calendrier officiel par la CENA.

Selon les informations conenues dans ce calendrier officiel, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 12 avril 2026, avec une campagne prévue du 27 mars au 10 avril, et une proclamation des résultats le 14 avril 2026. En cas de second tour, il est fixé au 10 mai, avec campagne du 24 avril au 8 mai et publication des résultats le 12 mai .