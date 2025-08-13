PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Bénin: la CENA invite les députés à une séance d'échanges le 20 août

Bénin: la CENA invite les députés à une séance d’échanges le 20 août

Politique
Par edlecteur
Mis à jour:
Moins de 1 min.
La CENA au Bénin
La CENA au Bénin Ph: RBM
- Publicité-

La Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit son action de consultation et d’échanges en vue de l’inclusivité dans les préparatifs des élections générales de 2026.

Elle a convié a cet effet les députés à une séance d’échanges prévue le mercredi 20 août 2025 à l’Assemblée nationale, selon un communiqué relayé par le Secrétaire général administratif, Mariano Ogoutolou.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un dialogue renforcé entre les institutions pour garantir un processus électoral clair et inclusif. Elle intervient peu après la divulgation, le 11 août 2025, du calendrier officiel par la CENA.

Selon les informations conenues dans ce calendrier officiel, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 12 avril 2026, avec une campagne prévue du 27 mars au 10 avril, et une proclamation des résultats le 14 avril 2026. En cas de second tour, il est fixé au 10 mai, avec campagne du 24 avril au 8 mai et publication des résultats le 12 mai .

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent une « petite avancée » mais maintiennent leur vigilance

Monde

Ukraine: Volodymyr Zelensky, chute et fin ?

Bénin

Cotonou: interpellé à 3h du matin dans un domicile, il se dit manipulé par les mauvais esprits

Bénin

Bénin: plusieurs victimes dans un grave accident de la route à N’Dali

Bénin

Bénin: il filme, publie sur tiktok la vidéo d’un policier et se retrouve devant la CRIET

Bénin

Bénin – Retrait frauduleux de 3 millions des comptes d’un défunt: une caissière devant la justice

Bénin

Bénin – Niveau du fleuve à Malanville: prudence recommandée

Bénin

Bénin: la maire de Toffo menacée de destitution…

Mali

Mali: l’ex-Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

Cameroun

Emmanuel Macron reconnaît la guerre menée par la France au Cameroun et le rôle dans la mort de Ruben Um Nyobé

VOIR TOUS LES FLASHS