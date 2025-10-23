Bénin: la CENA écarte la candidature des Démocrates à la présidentielle 2026

En Brève

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a déclaré irrecevable, dans une décision datée du mercredi 22 octobre 2025, la candidature du principal parti d’opposition, Les Démocrates, pour l’élection présidentielle d’avril 2026, estimant que le duo de candidats n’avait fourni que 27 parrainages valides, soit un de moins que les 28 exigés par le Code électoral après la rétractation d’un élu du parti; la Cena précise qu’un dossier incomplet ne peut être validé et accorde au parti un délai de 48 heures pour exercer un recours, tandis que la Cour constitutionnelle examine ce jeudi un recours du parti dirigé contre son député ayant retiré son parrainage; en revanche, la Cena a validé le ticket de la majorité au pouvoir, composé du ministre des Finances Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata, ainsi que la candidature du parti FCBE, qui se revendique de l’opposition.