Bénin: Martin Assogba opéré avec succès en Turquie après 13 ans avec deux balles logées dans le corps

Treize ans après avoir été victime d’une tentative d’assassinat dans la nuit du 9 décembre 2013, Martin Vioutou Assogba, président de l’ONG Alcrer (Association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme), a subi une intervention chirurgicale réussie en Turquie pour faire extraire deux projectiles restés incrustés dans son organisme.

​À la suite de l’attaque survenue en 2013, qu’il reliait à ses prises de position pour le développement, Martin Assogba avait été évacué vers la France. À l’époque, l’équipe médicale française avait jugé l’opération d’extraction trop risquée en raison de la localisation des balles dans la tête et le cou.

Durant treize années, cette situation a entraîné d’importantes séquelles sur son quotidien, notamment des maux de tête chroniques, des vertiges et l’apparition d’une hypertension artérielle nécessitant un traitement quotidien.

​Une extraction délicate réalisée en Turquie

​Accompagné par le cabinet Envio Medical dans le cadre d’un parcours de tourisme médical, le président de l’ONG Alcrer a été pris en charge fin juillet par un neurochirurgien qualifié en Turquie.

Malgré la complexité de l’acte liée à l’incrustation profonde d’un des projectiles dans la région cervicale, l’équipe médicale est parvenue à retirer les deux balles.

​Actuellement en convalescence dans un hôtel en Turquie après sa sortie d’hôpital, Martin Assogba a exprimé son soulagement dans un témoignage vidéo largement relayé sur les réseaux sociaux.

Même s’il anticipe une période de rééducation d’environ deux mois pour retrouver une stabilité physique optimale, il assure pouvoir déjà marcher avec nettement moins de douleurs.