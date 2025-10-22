Bénin: indemnisation de 227 personnes affectées par les travaux de la route Banikoara-Kérémou

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 octobre 2025, le gouvernement du président Patrice Talon a autorisé le paiement des indemnités aux personnes touchées par le projet de bitumage de la route Banikoara-Kérémou-Frontière du Burkina Faso. Au total, 227 sinistrés bénéficieront d’une compensation conformément aux textes en vigueur.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le projet d’aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou-Frontière du Burkina Faso entre dans une nouvelle phase décisive. Après les opérations d’évaluation menées par la Commission départementale interministérielle, le gouvernement a validé ce mercredi le processus d’indemnisation des populations affectées.

Les travaux de cette commission ont permis de recenser 227 propriétaires dont les biens terrains, bâtiments, ou autres infrastructures se trouvent dans l’emprise du chantier. Ces derniers sont directement concernés par les servitudes de reculement imposées par la modernisation de cette voie stratégique reliant le nord du Bénin au Burkina Faso.

À lire aussi : Bénin: le gouvernement renforce les ressources de l’Agence nationale de Protection civile

En prenant acte du rapport final, le Conseil des ministres a donné son feu vert pour le paiement des indemnités conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette mesure vise à garantir la justice sociale et à prévenir tout litige foncier susceptible d’entraver la bonne exécution du projet.

L’aménagement de la route Banikoara-Kérémou constitue un maillon essentiel du réseau routier national, destiné à désenclaver les zones frontalières et à stimuler les échanges commerciaux avec les pays voisins, notamment le Burkina Faso. Ce projet s’inscrit dans la politique d’intégration régionale et de développement des infrastructures initiée par le gouvernement béninois.

À terme, la mise en service de cette route facilitera non seulement la mobilité des populations et des marchandises, mais aussi le développement agricole et économique du septentrion.