Bénin: Guy Mitokpè se défend face aux accusations de transhumance politique

Lors de sa tournée de mobilisation pour le candidat Wadagni, Guy Mitokpè, ancien chargé de communication du parti Les Démocrates et ex-député, a tenu à clarifier les raisons de son engagement auprès de ce nouveau camp politique.

Il rejette catégoriquement l’accusation de transhumance, affirmant que sa décision répond à des contraintes politiques et non à un opportunisme personnel.

Selon ses déclarations, le ministre Wadagni l’a contacté en août 2025 pour lui proposer de collaborer dans l’intérêt du pays. À cette époque, Guy Mitokpè a décliné l’invitation, réaffirmant son attachement à l’opposition et son intention de mener son combat politique jusqu’au terme du mandat.

Toutefois, le parti auquel il appartenait a connu un échec électoral, suivi d’une crise interne majeure. Il n’a pas souhaité entrer dans les détails de cette crise, se contentant d’expliquer que la situation l’a conduit à repenser sa position.

L’ancien député insiste sur le fait que son engagement auprès de Wadagni est motivé par la volonté de continuer à servir le pays dans un cadre politique constructif. Selon lui, cette décision relève d’une adaptation nécessaire à la réalités politiques qui s’est imposée à lui.

Pour justifier son passage à un autre camp, Guy Mitokpè a utilisé deux illustrations : il a comparé sa situation à celle d’une personne contrainte de quitter une maison dont on enlève progressivement fenêtres, portes et toit, rendant son départ inévitable.

Il a également évoqué le cas d’une veuve qui, après avoir accompli les cérémonies liées au décès de son époux, choisit de se remarier parce que encore fraîche. Dans les deux cas, il souligne que la décision n’est pas une violation de loyauté, mais une adaptation logique face à une situation qui ne laissait pas d’autre choix.

L’ancien député insiste enfin sur le fait que son engagement auprès de Wadagni répond à une volonté de continuer à servir le pays dans un cadre politique efficace et constructif d’autant plus que le candidat a de bonnes propositions dont celle de l’amélioration des conditions de vie des béninois.