Bénin – Grave accident à Dassa ce samedi: Louis Vlavonou réagit et lance un appel

À la suite du grave accident de circulation survenu le samedi 26 juillet 2025 à Dassa-Zoumè, le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a exprimé sa profonde tristesse.

C’est avec une vive émotion que le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a réagi au drame survenu à Dassa-Zoumè, où un accident de circulation a fait cinq morts et cinq blessés graves. Dans un message rendu public ce samedi soir, le numéro un du Parlement béninois a exprimé sa « profonde tristesse » et adressé ses condoléances aux familles des victimes.

« Au nom de l’Assemblée nationale et en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et exprime toute ma compassion aux blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement », a déclaré Louis Vlavonou.

Un appel ferme à la prudence sur les routes

Au-delà du message de compassion, Louis Vlavonou a lancé un appel solennel à tous les usagers de la route. Pour lui, ces drames rappellent « l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement le code de la route et les consignes de sécurité ». C’est pourquoi, il a exhorté conducteurs et passagers à faire preuve de « prudence, de responsabilité et de civisme » pour préserver la vie humaine.

« Que Dieu console les familles éprouvées et protège chacun de nous sur nos routes », a conclu le président du Parlement.

Le drame s’est produit dans la localité de Mondjigangan, à la suite d’une collision entre deux véhicules roulant en sens inverse, probablement causée par un excès de vitesse dans un virage.

Les blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital de zone de Dassa, tandis que les corps des défunts ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Savè.